Прощання з Юрієм Феліпенком: коли і де вшанують пам'ять актора та захисника

Прощання з українським актором Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті російсько-української війни, відбудеться в Києві 19 червня. Усіх небайдужих просять приєднатись до вшанування пам'яті захисника.

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Розпочнеться прощання зі захисником Юрієм Феліпенком об 11:00 в театрі на Подолі. Сюди запрошують всіх, хто був знайомий з Юрієм, написала дружина захисника Катерина Мотрич.

Далі чин продовжиться в Михайлівському соборі — для всіх, хто хоче вшанувати пам'ять актора.

"Я дуже прошу вас прийти. Для Юри це мало б велике значення. Для мене — стало б втіхою", — зазначила Катерина.

Зазначимо, Юрій Феліпенко служив у батальйоні ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Про його загибель стало відомо 15 червня.

Юрій Феліпенко загинув у 32 роки Фото: instagram.com/y.felipenko/

Що відомо про актора Юрія Феліпенка

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. У 2016 році він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (курс Юрія Висоцького).

Після завершення навчання він долучився до Київського академічного драматичного театру на Подолі, втіливши понад 20 ролей. Також актор займався озвучуванням іноземних фільмів.

На екрані актор дебютував у 2014 році, а згодом з'являвся у таких проєктах як "Відділ 44", "Що робить твоя дружина" та інші. Свою першу головну роль він зіграв у серіалі "Колір пристрасті", а потім долучився до ролі Марка в серіалі "Обіцянка Богу".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, актор займався волонтерством та допомагав військовим. Минулого року він долучився до лав ЗСУ, пройшов навчання, а місяць тому вирушив на службу, перебуваючи у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що загинув український шоумен Максим Неліпа. Ведучий долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, а 12 травня загинув під час виконання бойового завдання.

А 8 червня повідомили, що на війні загинула операторка FPV-дронів із позивним "Мяу". 32-річна військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади загинула під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.