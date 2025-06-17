Прощание с Юрием Фелипенко: когда и где почтят память актера и защитника

Прощание с украинским актером Юрием Фелипенко, который погиб на фронте российско-украинской войны, состоится в Киеве 19 июня. Всех неравнодушных просят присоединиться к чествованию памяти защитника.

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Начнется прощание с защитником Юрием Фелипенко в 11:00 в театре на Подоле. Сюда приглашают всех, кто был знаком с Юрием, написала жена защитника Екатерина Мотрич.

Далее чин продолжится в Михайловском соборе — для всех, кто хочет почтить память актера.

"Я очень прошу вас прийти. Для Юры это имело бы большое значение. Для меня — стало бы утешением", — отметила Екатерина.

Отметим, Юрий Фелипенко служил в батальоне ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. О его гибели стало известно 15 июня.

Юрий Фелипенко погиб в 32 года Фото: instagram.com/y.felipenko/

Что известно об актере Юрии Фелипенко

Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года в Запорожье. В 2016 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (курс Юрия Высоцкого).

После завершения обучения он присоединился к Киевскому академическому драматическому театру на Подоле, воплотив более 20 ролей. Также актер занимался озвучиванием иностранных фильмов.

На экране актер дебютировал в 2014 году, а впоследствии появлялся в таких проектах как "Отдел 44", "Что делает твоя жена" и другие. Свою первую главную роль он сыграл в сериале "Цвет страсти", а затем присоединился к роли Марка в сериале "Обещание Богу".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, актер занимался волонтерством и помогал военным. В прошлом году он присоединился к рядам ВСУ, прошел обучение, а месяц назад отправился на службу, находясь в составе батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.

Напомним, 15 мая стало известно, что погиб украинский шоумен Максим Нелипа. Ведущий вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения, а 12 мая погиб во время выполнения боевого задания.

А 8 июня сообщили, что на войне погибла оператор FPV-дронов с позывным "Мяу". 32-летняя военнослужащая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады погибла во время выполнения боевого задания на Покровском направлении.