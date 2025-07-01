Генштаб ЗСУ вперше показав просування окупантів на Сумщині (мапа)

Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 1 липня вперше показав на мапі бойових дій просування ворога на території Сумської області.

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Територію, на яку зайшли окупанти, позначено червоним кольором на мапі, опублікованій в офіційному Telegram-каналі Генерального штабу ЗСУ о 8 ранку. Згідно з мапою, ворог окупував територію в районі сіл Водолаги, Кіндратівка, Костянтинівка, Басівка, Біловоди та Локня.

Ситуація на Сумщині у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 1 липня Фото: Генштаб ЗСУ

На опублікованій о 8 ранку 30 червня мапі Генштабу, що відображує події минулої доби, немає позначення просування росіян на території Сумської області червоним кольором. Стрілками позначено наступ РФ з боку Тьоткіно, Дарьїно та Гордєєвки Курської області та в сторону українського села Кіндратівка.

Ситуація в Сумській області у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 30 червня Фото: Генштаб ЗСУ

В Генштабі розповіли, що за добу 30 червня бійці Сил оборони на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбили 17 ворожих атак.

Наступ РФ в Сумській області: що відомо

Станом на 15:00 30 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що ЗС РФ "відганяють" від Сум. У повідомленні йшлося, що ситуація лишається складною, але її вдалося стабілізувати по лінії "Юнаківка — Яблунівка — Новомиколаївка — Олексіївка — Кіндратівка — кордон РФ — Глушківський район Курської області", і українські бійці тримають оборону на зазначеному рубежі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 30 червня розповідав, що кількість спроб штурмів ЗС РФ на Сумщині зменшилась, окупанти не ризикують використовувати бронетехніку та зазнають значних втрат, утім ворог продовжує обстріл території області уздовж кордону.