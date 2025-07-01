Генштаб ВСУ впервые показал продвижение оккупантов на Сумщине (карта)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 1 июля впервые показал на карте боевых действий продвижение врага на территории Сумской области.

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Территория, на которую зашли оккупанты, обозначена красным цветом на карте, опубликованной в официальном Telegram-канале Генерального штаба ВСУ в 8 утра. Согласно карте, враг оккупировал территорию в районе сел Водолаги, Кондратовка, Константиновка, Басовка, Беловоды и Локня.

Ситуация на Сумщине в сводке Генштаба ВСУ на утро 1 июля Фото: Генштаб ВСУ

На опубликованной в 8 утра 30 июня карте Генштаба, отражающей события прошедших суток, нет обозначения продвижения россиян на территории Сумской области красным цветом. Стрелками обозначено наступление РФ со стороны Теткино, Дарьино и Гордеевки Курской области и в сторону украинского села Кондратовка.

Ситуация в Сумской области в сводке Генштаба ВСУ на утро 30 июня Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали, что за сутки 30 июня бойцы Сил обороны на Северо-Слобожанском и Курском направлениях отбили 17 вражеских атак.

Наступление РФ в Сумской области: что известно

По состоянию на 15:00 30 июня Генеральный штаб ВСУ сообщал, что ВС РФ "отгоняют" от Сум. В сообщении говорилось, что ситуация остается сложной, но ее удалось стабилизировать по линии "Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — Глушковский район Курской области", и украинские бойцы держат оборону на указанном рубеже.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 30 июня рассказывал, что количество попыток штурмов ВС РФ на Сумщине уменьшилось, оккупанты не рискуют использовать бронетехнику и несут значительные потери, впрочем враг продолжает обстрел территории области вдоль границы.