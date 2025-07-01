З ВМС звільнився морпіх, якого вважали автором фрази "Російський корабель, іди..."

Захисник острова Зміїний, морський піхотинець Роман Грибов повідомив, що звільняється з Військово-морських сил Збройних сил України. Певний час вважалося, що на заклик росіян здатися в полон 24 лютого 2022 року саме він відповів фразою "Російський військовий корабель, іди на*уй", яка згодом стала крилатою.

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Морпіх повідомив про своє рішення звільнитися з лав ВМС ЗСУ дописом на сторінці у Facebook. За його словами, до цього його підштовхнули певні обставини, які він наразі не розкриватиме.

Морпіх Роман Грибов не розкриває причини звільнення з ВМС ЗСУ Фото: скриншот

"Чесно скажу, що я не сильно цього хотів, а так склалися обставини. З 2018 року і до цього моменту я був дійсно вірним назавжди морській піхоті. Але завжди є але, яке я трохи згодом, обережно вам намагатимусь розповісти, а може трохи ще чогось і донести", — написав військовий.

Він додав, що попри звільнення продовжить робити внесок у наближення перемоги та допомагатиме побратимам.

"Тепер я вільний і відкритий для всіх 24/7. Поки я можу робити якусь користь для допомоги побратимам і тим кому можу, я буду це робити", — зазначив Роман Грибов.

Роман Грибов "послав" російський корабель на острові Зміїний 24 лютого 2022 року Фото: Facebook / Рома Грибов

Хто автор фрази про "російський військовий корабель"

Спочатку повідомлялося, що всі українські прикордонники на острові Зміїний загинули 24 лютого 2022 року від атаки росіян, втім 26 лютого Державна прикордонна служба України заявила, що українські бійці можуть бути живі та перебувати у ворожому полоні. Видання "Українська правда" 25 лютого публікувало аудіозапис, у якому російський корабель закликає українських прикордонників скласти зброю та погрожує ударом, а один із бійців у відповідь вимовляє фразу: "Російський військовий корабель, йди на х…й!"

Вислів "російський корабель, іди…" тривалий час приписували морському піхотинцю Роману Грибову, уродженцю міста Золотоноша Черкаської області. Після повернення з полону під час обміну у травні 2022 року він зазначав, що ця фраза стала джерелом натхнення для людей.

У Державній прикордонній службі України 23 травня 2022 року пояснювали, що автором фрази про "російський корабель" назвали Романа Грибова, щоб не розкрити особу прикордонника, який вимовив її насправді, бо це могло зашкодити йому в російському полоні. Ім'я справжнього автора вислову досі не оприлюднюється.

24 лютого 2025 року морпіх Роман Грибов розповідав, що події на острові Зміїний розвивалися не зовсім так, як представлено людям на запису, українські прикордонники готувалися попрощатися з життям, а крилата фраза про крейсер "Москва" була сказана "щиро від імені всіх хлопців".