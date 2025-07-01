Из ВМС уволился морпех, которого считали автором фразы "Русский корабль, иди..."

Защитник острова Змеиный, морской пехотинец Роман Грибов сообщил, что увольняется из Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Некоторое время считалось, что на призыв россиян сдаться в плен 24 февраля 2022 года именно он ответил фразой "Российский военный корабль, иди на*уй", которая впоследствии стала крылатой.

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Морпех сообщил о своем решении уволиться из рядов ВМС ВСУ сообщением на странице в Facebook. По его словам, к этому его подтолкнули определенные обстоятельства, которые он пока не будет раскрывать.

Морпех Роман Грибов не раскрывает причины увольнения из ВМС ВСУ Фото: скриншот

"Честно скажу, что я не сильно этого хотел, а так сложились обстоятельства. С 2018 года и до этого момента я был действительно верен навсегда морской пехоте. Но всегда есть но, которое я чуть позже, осторожно вам постараюсь рассказать, а может немного еще чего-то и донести", — написал военный.

Он добавил, что несмотря на увольнение продолжит вносить вклад в приближение победы и помогать собратьям.

"Теперь я свободен и открыт для всех 24/7. Пока я могу делать какую-то пользу для помощи собратьям и тем кому могу, я буду это делать", — отметил Роман Грибов.

Роман Грибов "послал" российский корабль на острове Змеиный 24 февраля 2022 года Фото: Facebook / Рома Грибов

Кто автор фразы о "российском военном корабле"

Сначала сообщалось, что все украинские пограничники на острове Змеиный погибли 24 февраля 2022 года от атаки россиян, впрочем 26 февраля Государственная пограничная служба Украины заявила, что украинские бойцы могут быть живы и находиться во вражеском плену. Издание "Украинская правда" 25 февраля публиковало аудиозапись, в которой российский корабль призывает украинских пограничников сложить оружие и угрожает ударом, а один из бойцов в ответ произносит фразу: "Российский военный корабль, иди на х...й!"

Выражение"русский корабль, иди..." долгое время приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову, уроженцу города Золотоноша Черкасской области. После возвращения из плена во время обмена в мае 2022 года он отмечал, что эта фраза стала источником вдохновения для людей.

В Государственной пограничной службе Украины 23 мая 2022 года объясняли, что автором фразы о "российском корабле" назвали Романа Грибова, чтобы не раскрыть личность пограничника, который произнес ее на самом деле, потому что это могло навредить ему в российском плену. Имя настоящего автора высказывания до сих пор не обнародуется.

24 февраля 2025 года морпех Роман Грибов рассказывал, что события на острове Змеиный развивались не совсем так, как представлено людям на записи, украинские пограничники готовились попрощаться с жизнью, а крылатая фраза о крейсере "Москва" была сказана "искренне от имени всех ребят".