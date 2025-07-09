Випустили чотири "Кинджали": мер Луцька розповів, як місто пережило масований обстріл ЗС РФ

Нічна атака на Луцьк стала наймасштабнішою від початку великої війни: по місту було випущено майже 50 дронів і 5 ракет, серед яких – Х-47М2 "Кинджал". Попри пошкодження та пожежі, обійшлося без постраждалих, а всі служби працюють у штатному режимі.

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Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив в ефірі телеканалу "1+1", що у ніч на 9 липня Луцьк став мішенню наймасованішого ракетно-дронового удару за весь час повномасштабної війни. По місту випустили десятки повітряних цілей. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на одному з підприємств і в гаражному кооперативі, але їх уже локалізовано.

"Сьогодні в нас була найбільш масова атака ворожих повітряних цілей. Близько п'ятдесяти безпілотних летальних апаратів типу 'Шахед' та інші, п'ять ракет, з яких чотири 'Кінджали', одна – крилата. Маємо ушкодження на одному з підприємств, де виникла пожежа внаслідок падіння уламків ворожої повітряної цілі. Маємо також ушкодження на території одного з гаражних кооперативів. Один гараж знищено, на території чотирьох – пожежа. Дякуємо рятувальникам, на цю хвилину всі пожежі локалізовані. На щастя, слава Богу, обійшлося в нас без жертв, без постраждалих станом на цю хвилину", – повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Посадовець наголосив, що, попри нічну атаку, в місті немає паніки, інфраструктура функціонує без перебоїв, а всі служби працюють у штатному режимі.

"Все працює, вся інфраструктура працює, всі комунальні служби виконують свої завдання, вони знаходяться на своїх робочих місцях. Транспорт, всі установи працюють в нашому місті. Звичайно, що після такої складної ночі емоційний стан у жителів нашої громади є ускладнений, однак якихось панічних настроїв не спостерігається. Сьогодні ми не маємо таких руйнувань величезних, сьогодні не маємо людських жертв, і ми за це дякуємо", – наголосив Поліщук.

Нагадаємо, вночі 9 липня війська РФ запустили по Волинській області 50 "Шахедів" і 5 ракет.

Мер Луцька Ігор Поліщук заявляв, що місто зазнало наймасованішої повітряної атаки за час повномасштабної війни з Росією.

На думку мера Луцька Ігоря Поліщука, загроза нового наступу з боку білоруського кордону залишається актуальною, хоча наразі вона оцінюється як невисока.