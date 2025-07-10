Найвищий показник за три роки: скільки цивільних загинуло в червні від обстрілів ЗС РФ

232 мирних українці загинули, ще 1343 дістали поранення в червні 2025 року внаслідок ракетних і дронових ударів по містах України, починаючи з прикордоння і закінчуючи глибоким тилом.

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Це — найвищий показник жертв серед цивільних осіб за місяць за останні три роки, йдеться в доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Згідно зі звітом, у червні російська армія завдала в 10 разів більше ракетних ударів і атак із застосуванням боєприпасів, що баражують, ніж у червні 2024 року, охопивши набагато більшу площу. Загиблі та поранені цивільні є в 16 областях і столиці.

"Цивільне населення по всій Україні стикається з такими стражданнями, яких ми не бачили вже понад три роки. Збільшення кількості ракетних ударів дальнього радіусу дії та атак безпілотників принесло ще більше смертей і шкоди цивільному населенню в далеких від лінії фронту районах", — заявила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Цивільні люди все частіше стають жертвами терору ЗС РФ Фото: ДСНС

Статистичні дані червня демонструють тенденцію до погіршення ситуації.

"У першій половині 2025 року загальна кількість загиблих і поранених цивільних становить 6754 особи, що на 54% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли було задокументовано 4381 жертву. Загалом за останні шість місяців кількість загиблих серед цивільного населення зросла на 17%, а поранених — на 64%", — ідеться у звіті.

Причина різкого зростання жертв — використання ЗС РФ потужних ракет дальнього радіусу дії та безпілотників з великою бойовою частиною і руйнівною силою по міських районах.

На прифронтових територіях окупанти стали частіше використовувати fpv-дрони, атакуючи ними як окремих громадян, так і автомобілі та інший транспорт із мирними жителями.

"У багатьох регіонах щоденне життя зводиться до постійного пошуку укриття. Під час масованих обстрілів люди годинами залишаються в укриттях, а коли виходять, часто бачать, що їхні домівки або робочі місця було пошкоджено або повністю зруйновано. Цей цикл пошуку укриття і втрат перетворився на сувору буденність для багатьох громад", — додала Белль.

Усе, що залишилося від будинку після обстрілу Києва 23 червня Фото: ДСНС

Липень теж не тішить, оскільки РФ продовжує терор. Лише в ніч на 10 липня на Київ летіли сотні "Шахедів" і 14 ракет, унаслідок чого двоє людей загинули, 25 отримали поранення.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну ММПЛУ задокументувала щонайменше 13 580 загиблих серед цивільного населення, зокрема 716 дітей, а також 34 115 поранених цивільних осіб, зокрема 2173 дитини.

Нагадаємо, голова Національної спілки художників України дістав поранення після того, як у його квартиру в Шевченківському районі влучив "Шахед".

Раніше ми писали, що кардіолог Борис Тодуров разом із колегами під обстрілами віз донорське серце для дитини в Інститут серця.