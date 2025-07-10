Наивысший показатель за три года: сколько гражданских погибло в июне от обстрелов ВС РФ

232 мирных украинца погибли, еще 1343 получили ранения в июне 2025 года в результате ракетных и дроновых ударов по городам Украины, начиная с приграничья и заканчивая глубоким тылом.

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Это – самый высокий показатель жертв среди гражданских лиц за месяц за последние три года, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Согласно отчету, в июне российская армия нанесла в 10 раз больше ракетных ударов и атак с применением барражирующих боеприпасов, чем в июне 2024 года, охватив гораздо большую площадь. Погибшие и раненые гражданские есть в 16 областях и столице.

"Гражданское население по всей Украине сталкивается с такими страданиями, которых мы не видели уже больше трех лет. Увеличение количества ракетных ударов дальнего радиуса действия и атак беспилотников принесло еще больше смертей и вреда гражданскому населению в далеких от линии фронта районах", – заявила глава ММПЧ Даниэль Белль.

Гражданские люди все чаще становятся жертвами террора ВС РФ Фото: ГСЧС

Статистические данные июня демонстрируют тенденцию к ухудшению ситуации.

"В первой половине 2025 года общее количество погибших и раненых гражданских составляет 6754 человека, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было задокументировано 4381 жертву. В целом за последние шесть месяцев количество погибших среди гражданского населения выросло на 17%, а раненых – на 64%", – говорится в отчете.

Причина резкого роста жертв – использование ВС РФ мощных ракет дальнего радиуса действия и беспилотников с большой боевой частью и разрушительной силой по городским районам.

На прифронтовых территориях оккупанты стали чаще использовать fpv-дроны, атакуя им как отдельных граждан, там и автомобили и другой транспорт с мирными жителями.

"Во многих регионах ежедневная жизнь сводится к постоянному поиску укрытия. При массированных обстрелах люди часами остаются в укрытиях, а когда выходят, часто видят, что их дома или рабочие места были повреждены или полностью разрушены. Этот цикл поиска укрытия и потерь превратился в суровую обыденность для многих общин", – добавила Белль.

Все, что осталось от дома после обстрела Киева 23 июня Фото: ГСЧС

Июль тоже не радует, поскольку РФ продолжает террор. Только в ночь на 10 июля на Киев летели сотни "Шахедов" и 14 ракет, в результате чего двое людей погибли, 25 получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину ММПЧУ задокументировала по меньшей мере 13 580 погибших среди гражданского населения, в том числе 716 детей, а также 34 115 раненых гражданских лиц, в том числе 2173 ребенка.

Напомним, глава Национального союза художников Украины получил ранения после того, как в его квартиру в Шевченковском районе попал "Шахед".

Ранее мы писали, что кардиолог Борис Тодуров вместе с коллегами под обстрелами вез донорское сердце для ребенка в Институт сердца.