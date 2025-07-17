Удар по Добропіллю: зросла кількість загиблих, людей везуть в інші області, — ОВА (відео)

Внаслідок удару 500-кілограмової керованої авіабомби Російської Федерації по Добропіллю померла ще одна людина. Постраждалих з особливо важкими пораненнями вивезли в інші області. Росіяни зруйнували магазин "Аврора" і жертв могло бути набагато більше.

Related video

Магазин, який постраждав від російського обстрілу, зачинився о 17:00, а приліт КАБ-500 відбувся о 17:20, повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону. Посадовець пояснив, що з цим, ймовірно, пов'язана менша кількість жертв, ніж могло б бути. Руїни все ще розбирають, пошуки тривають.

Російська авіабомба у центрі Добропілля пошкодила 72 будівлі, повідомив голова ОВА. Пошкодження отримали торгівельні павільйони (54), багатоквартирні будинки (18), які стоять навколо епіцентру вибуху КАБ-500. Крім того, у половині районів міста зникло електропостачання, додав посадовець.

"Зараз відомо про трьох загиблих та 27 людей поранені. Будемо сподіватися, що поранених буде менше", — повідомив Філашкін.

На місці удару працює поліція, рятувальники, залучили волонтерів: усі разом розбирають завали та допомагають постраждалим. Голова Донецької ОВА зауважив, що "місто працює у штатному режимі" і свої обов'язки виконують, зокрема, комунальники.

"Наші енергетики відновлюють світло, тому що після вчорашнього в половину міста нема світла. Комунальні служби працюють, розбираємо завали, допомагаємо людям", — пролунало на відео.

На сторінці Facebook компанії "Автора" уточнюється, що співробітники живі, але одна жінка отримала поранення та їй відправили до лікарні. Підтверджується, що авіабомба дійсно зруйнувала будівлю мультимаркета.

Удар по Добропіллю — що сталось 16 липня

Зазначимо, вдень 16 липня стало відомо про удар РФ по центру Добропілля — міста Донецької області, розташованого на північ від Покровська, який намагаються окупувати росіяни. Відстань до лінії зіткнення — близько 18 км.

Удар по Добропіллю - яка відстань від лінії фронту, станом на 17 липня Фото: DeepState

Місцеві жителі опублікували у соцмережах кадри, зняті після влучання російської бомби. Бачимо купи зруйнованих будівель, дим над точкою удару. З'ясувалось, що ЗС РФ влучили по центру Добропілля у "час пік", коли на вулицях багато людей. Волонтер Денис Христов на псевдо "Голландець" опублікував відео, на якому підтвердив застосування авіабомби та можливу велику кількість жертв.

Згодом з'явилась заява глави Донецької ОВА Філашкіна. Посадовець повідомив, що у Добропілля загинуло двоє людей, поранено 27. З його слів, місцеві лікарні не справляються зі значною кількістю постраждалих.

Фокус писав про ситуацію у Добропіллі, яка склалась на початку липня 2025 року. Аналітики проєкту DeepState заявили, що місто потерпає від масованого нальоту безпілотників. Орієнтовна кількість ударів — близько 100. У місцевих пабліках люди ділились інформацією про можливість виїзду з міста і говорили, що під загрозою російських дронів — дорога для евакуації, яка прямує у Краматорськ.

Нагадуємо, 8 липня в аналітичному звіті Інституту вивчення війни розповіли про зміну тактики наступу РФ на Покровськ і яку роль у цій тактиці відіграють удари по Добропіллю.