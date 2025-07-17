Удар по Доброполью: возросло количество погибших, людей везут в другие области, — ОВА (видео)

В результате удара 500-килограммовой управляемой авиабомбы Российской Федерации по Доброполью умер еще один человек. Пострадавших с особо тяжелыми ранениями вывезли в другие области. Россияне разрушили магазин "Аврора" и жертв могло быть гораздо больше.

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Магазин, который пострадал от российского обстрела, закрылся в 17:00, а прилет КАБ-500 состоялся в 17:20, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона. Чиновник пояснил, что с этим, вероятно, связано меньшее количество жертв, чем могло бы быть. Руины все еще разбирают, поиски продолжаются.

Российская авиабомба в центре Доброполья повредила 72 здания, сообщил глава ОГА. Повреждения получили торговые павильоны (54), многоквартирные дома (18), которые стоят вокруг эпицентра взрыва КАБ-500. Кроме того, в половине районов города исчезло электроснабжение, добавил чиновник.

"Сейчас известно о трех погибших и 27 человек ранены. Будем надеяться, что раненых будет меньше", — сообщил Филашкин.

На месте удара работает полиция, спасатели, привлекли волонтеров: все вместе разбирают завалы и помогают пострадавшим. Глава Донецкой ОГА отметил, что "город работает в штатном режиме" и свои обязанности выполняют, в том числе, коммунальщики.

"Наши энергетики восстанавливают свет, потому что после вчерашнего в половину города нет света. Коммунальные службы работают, разбираем завалы, помогаем людям", — прозвучало на видео.

На странице Facebook компании "Автора" уточняется, что сотрудники живы, но одна женщина получила ранения и ее отправили в больницу. Подтверждается, что авиабомба действительно разрушила здание мультимаркета.

Удар по Доброполью — что произошло 16 июля

Отметим, днем 16 июля стало известно об ударе РФ по центру Доброполья — города Донецкой области, расположенного к северу от Покровска, который пытаются оккупировать россияне. Расстояние до линии соприкосновения — около 18 км.

Удар по Доброполью — какое расстояние от линии фронта, по состоянию на 17 июля Фото: DeepState

Местные жители опубликовали в соцсетях кадры, снятые после попадания российской бомбы. Видим кучи разрушенных зданий, дым над точкой удара. Выяснилось, что ВС РФ попали по центру Доброполья в "час пик", когда на улицах много людей. Волонтер Денис Христов под псевдонимом "Голландец" опубликовал видео, на котором подтвердил применение авиабомбы и возможное большое количество жертв.

Позже появилось заявление главы Донецкой ОГА Филашкина. Чиновник сообщил, что в Доброполье погибли два человека, ранены 27. По его словам, местные больницы не справляются со значительным количеством пострадавших.

Фокус писал о ситуации в Доброполье, которая сложилась в начале июля 2025 года. Аналитики проекта DeepState заявили, что город страдает от массированного налета беспилотников. Ориентировочное количество ударов — около 100. В местных пабликах люди делились информацией о возможности выезда из города и говорили, что под угрозой российских дронов — дорога для эвакуации, которая направляется в Краматорск.

Напоминаем, 8 июля в аналитическом отчете Института изучения войны рассказали об изменении тактики наступления РФ на Покровск и какую роль в этой тактике играют удары по Доброполью.