Підірвали стратегічну присутність РФ: які наслідки зламу субмарини "Князь Пожарський", — медіа

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело спецоперацію з викрадення даних підводного човна "Князь Пожарський" Російської Федерації, і це суттєво підірвало військові та регіональні спроможності Кремля. Причина проблем РФ — витік інформації про цілий клас атомних субмарин, які стосуються безпеки та дій в Арктиці.

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Українці дістали файли зі списками екіпажу, бойовими інструкціями, технічними схемами, показниками живучості, інженерні звіти та оперативні графіки, розповіло медіа The Times. Серед іншого, ГУР отримало журнал бойових дій, у якому детально описуються робота екіпажу підводного човна. Медіа пояснило, що ці дані зробили вразливими усі субмарини цього класу.

Журналісти уточнили, що документація К-555 "Князя Пожарського" стосується кількох стратегічних питань РФ. Перше питання — субмарина, до якої дістало ГУР, належить до класу атомних підводних човнів проєкту 955 "Борей". Росіяни збудували вісім таких човнів, які є носіями стратегічних балістичних ракет, ідеться у статті. Звідси випливає друга проблема: Росія може ослабнути в Арктиці, оскільки саме субмарини цього класу є основою для "стратегічного положення" у Північному Льодовитому океані, написало медіа.

"Україна [виявила] потенційні вразливості, оскільки Москва посилює свою військову присутність в Арктиці", — ідеться у статті The Times.

При цьому удар по "Князю Пожарському" — це друга атака на ядерну тріаду РФ, якій завдала шкоди спецоперація ГУР. Перший удар — атака на стратегічні ядерні бомбардувальники під час операції "Павутина", написало The Times.

Спецоперація ГУР "підірвала ядерну могутність Москви" та "стратегічну присутність у регіоні", вважають журналісти. Ідеться про інтерес Китаю до освоєння Арктики: там започаткували навіть "Арктичний шовковий шлях". Виходить так, що українська розвідка ослабила можливості човнів "Борей", а це допомагає навіть Пекіну, підсумувало медіа.

"Поряд із військовими зусиллями, Росія використовує додаткові можливості, які відкрило танення льодів навколо енергетичних запасів Арктики, зосереджуючись на нафті, газі та корисних копалинах. Північний флот, який експлуатує підводні човни класу "Борей", регулярно проводить навчання в арктичних умовах, включаючи підльодове патрулювання", — розповіло The Times.

Особливо вражаючим є те, що злам відбувся на тлі морських навчань у Японському морі та погроз президента США Дональда Трампа щодо ядерних субмарин Пентагону, зауважило The Times.

Спецоперація ГУР — деталі про витік на "Князі Пожарському"

К555 "Князь Пожарський" — атомний підводний човен РФ проєкту 955 "Борей", який відносять до четвертого покоління. Човен є носієм 20 міжконтинентальних балістичних ракет "Булава" (дальність — до 10 тис. км), може рухатись на глибині до 380 м на швидкості до 29 вузлів. Екіпаж — 120 осіб. У носовій частині "Князя Пожарського" — торпедна установка калібру 533 мм.

Спецоперація ГУР - які характеристики "Князя Пожарського" ЗС РФ Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, 3 серпня ГУР розповіло про спецоперацію у РФ, під час якої хакери дістались до файлів підводного човна "Князь Пожарський" ЗС РФ. Згідно з заявою розвідників, вдалось отримати креслення, військові документи та поіменний список екіпажу. Тим часом всього лише 24 липня президент РФ Володимир Путін особисто брав участь у першому виході субмарини на бойове чергування, писав Фокус.

Нагадуємо, 4 серпня Дональд Трамп повідомив, що два підводних човни ВМС США прибули у потрібне місце для стримування РФ.