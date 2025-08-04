Подорвали стратегическое присутствие РФ: какие последствия взлома субмарины "Князь Пожарский", — медиа

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию по похищению данных подводной лодки "Князь Пожарский" Российской Федерации, и это существенно подорвало военные и региональные возможности Кремля. Причина проблем РФ — утечка информации о целом классе атомных субмарин, которые касаются безопасности и действий в Арктике.

Related video

Украинцы получили файлы со списками экипажа, боевыми инструкциями, техническими схемами, показателями живучести, инженерные отчеты и оперативные графики, рассказало медиа The Times. Среди прочего, ГУР получило журнал боевых действий, в котором подробно описываются работа экипажа подводной лодки. Медиа объяснило, что эти данные сделали уязвимыми все субмарины этого класса.

Журналисты уточнили, что документация К-555 "Князя Пожарского" касается нескольких стратегических вопросов РФ. Первый вопрос — субмарина, к которой получило ГУР, относится к классу атомных подводных лодок проекта 955 "Борей". Россияне построили восемь таких лодок, которые являются носителями стратегических баллистических ракет, говорится в статье. Отсюда следует вторая проблема: Россия может ослабнуть в Арктике, поскольку именно субмарины "Борей" являются основой для "стратегического положения" в Северном Ледовитом океане, написало медиа.

"Украина [обнаружила] потенциальные уязвимости, поскольку Москва усиливает свое военное присутствие в Арктике", — говорится в статье The Times.

При этом удар по "Князю Пожарскому" — это вторая атака на ядерную триаду РФ, которой нанесла ущерб спецоперация ГУР. Первый удар — атака на стратегические ядерные бомбардировщики во время операции "Паутина", написало The Times.

Спецоперация ГУР "подорвала ядерную мощь Москвы" и "стратегическое присутствие в регионе", считают журналисты. Речь идет об интересе Китая к освоению Арктики: там начали даже "Арктический шелковый путь". Получается так, что украинская разведка ослабила возможности лодок "Борей", а это помогает даже Пекину, подытожило медиа.

"Наряду с военными усилиями, Россия использует дополнительные возможности, которые открыло таяние льдов вокруг энергетических запасов Арктики, сосредотачиваясь на нефти, газе и полезных ископаемых. Северный флот, который эксплуатирует подводные лодки класса "Борей", регулярно проводит учения в арктических условиях, включая подледное патрулирование", — рассказало The Times.

Особенно впечатляющим является то, что взлом произошел на фоне морских учений в Японском море и угроз президента США Дональда Трампа относительно ядерных субмарин Пентагона, отметило The Times.

Спецоперация ГУР — детали об утечке на "Князе Пожарском"

К555 "Князь Пожарский" — атомная подводная лодка РФ проекта 955 "Борей", которую относят к четвертому поколению. Лодка является носителем 20 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" (дальность — до 10 тыс. км), может двигаться на глубине до 380 м на скорости до 29 узлов. Экипаж — 120 человек. В носовой части "Князя Пожарского" — торпедная установка калибра 533 мм.

Спецоперация ГУР — какие характеристики "Князя Пожарского" ВС РФ Фото: Из открытых источников

Отметим, 3 августа ГУР рассказало о спецоперации в РФ, во время которой хакеры добрались до файлов подводной лодки "Князь Пожарский" ВС РФ. Согласно заявлению разведчиков, удалось получить чертежи, военные документы и поименный список экипажа. Между тем всего лишь 24 июля президент РФ Владимир Путин лично участвовал в первом выходе субмарины на боевое дежурство, писал Фокус.

Напоминаем, 4 августа Дональд Трамп сообщил, что две подводные лодки ВМС США прибыли в нужное место для сдерживания РФ.