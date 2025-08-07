Загроза для Patriot: представник НАТО розповів, що ЗС РФ пошкодили радар комплексу ППО

Заступник командувача Місії НАТО з питань України, генерал-майор Майк Келлер повідомив, що росіяни два рази пошкодили радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу Patriot. Перше пошкодження було настільки серйозним, що виробник не зміг нічого вдіяти.

Перший удар по РЛС ЗРК Patriot відбувся кілька місяців тому, сказав Келлер в інтерв'ю німецькому медіа FAZ. Точну дату атаки ЗС РФ посадовець не уточнив. Другий удар відбувся кілька тижнів тому, ідеться у статті.

Представник НАТО відповів на питання про деталі військової допомоги Україні. З його слів, частина зброї іде у плановому порядку, а частину — оперативна реакція на негаразди. У контексті оперативних проблем Келлер озвучив інформацію про два удари РФ по локатору Patriot. Коли радар терміново привезли виробнику у Німеччину, фахівці повідомили, що "це повне списання". При цьому термін очікування нового пристрою — кілька років, але Україна не могла чекати через загрози з боку РФ. Щоб допомогти українцям, до справи підключились експерти "Вісбадена" (штаб-квартира командування Сухопутних військ США в Європі та Африці, USAREUR-AF). Зі слів генерал-майора, люди тиждень працювали по 16 годин на добу, але все ж відновили РЛС. Врешті вже у липні радар повернули на бойове чергування, але він знов отримав пошкодження, сказав Келлер.

"Ми не змирилися з цим і мобілізували людей з Вісбадена, справжніх майстрів з ВПС, яким вдалося знову запустити радар. Вони працювали 16-годинні зміни з понеділка по суботу, а в липні ми доставили радар назад до України. Минулого тижня ми отримали перше пошкодження цього радара", — сказав офіцер.

ЗРК Patriot - Майк Келлер про пошкодження РЛС Фото: Скриншот

Під час розмови з журналістами Келлер торкнувся інших питань військової допомоги Україні. З його слів, після приходу у Білий дім Дональда Трампа надходження зброї дещо сповільнились, але згодом відновились. Зі слів офіцера НАТО, щомісяця логістика альянсу перевозить 18 тис. тонн допомоги. Крім того, існує спеціальний фонд на 100 млн євро — на нагальні витрати. За ці кошти придбали, наприклад, 100 квадроциклів для нових мобільних вогневих операцій на лінії фронту.

Військовий також пояснив, чому останнім часом майже не говорять про танки. На думку Келлера, змінився характер війни, і тепер немає потреби у даному виді військової техніки. З іншого боку, суттєво зросла роль дронів: зокрема, Україна планує довести виробництво до 10 млн од. на рік, розповів представник НАТО.

Українське командування поки що не коментувало заяву генерал-майора НАТО Майка Келлера про Patriot.

ЗРК Patriot — деталі

Зазначимо, у липні Фокус писав про ЗРК Patriot, які Україні нададуть західні партнери. Спершу про нові комплекси ППО заговорив президент США Дональд Трамп. Під час одного виступу глави Білого дому пролунала заява про 16-17 одиниць: не було ясно, ідеться про комплекси, пускові установки чи ракети. Аналітики пояснили, що ідеться, швидше за все, про пускові установки, про які перед цим говорили європейські партнери.

Нагадуємо, наприкінці липня стало відомо, що Німеччина надасть Україні два ЗРК Patriot. Тим часом Нідерланди першими підключились до програми військової допомоги США і НАТО PURL і повідомили, що заплатять, серед іншого, за зенітні ракети Patriot.