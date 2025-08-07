Угроза для Patriot: представитель НАТО рассказал, что ВС РФ повредили радар комплекса ПВО

Заместитель командующего Миссии НАТО по вопросам Украины, генерал-майор Майк Келлер сообщил, что россияне два раза повредили радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса Patriot. Первое повреждение было настолько серьезным, что производитель не смог ничего сделать.

Первый удар по РЛС ЗРК Patriot состоялся несколько месяцев назад, сказал Келлер в интервью немецкому медиа FAZ. Точную дату атаки ВС РФ чиновник не уточнил. Второй удар произошел несколько недель назад, говорится в статье.

Представитель НАТО ответил на вопрос о деталях военной помощи Украине. По его словам, часть оружия идет в плановом порядке, а часть — оперативная реакция на проблемы. В контексте оперативных проблем Келлер озвучил информацию о двух ударах РФ по локатору Patriot. Когда радар срочно привезли производителю в Германию, специалисты сообщили, что "это полное списание". При этом срок ожидания нового устройства — несколько лет. Чтобы помочь украинцам, к делу подключились эксперты "Висбадена" (штаб-квартира командования Сухопутных войск США в Европе и Африке, USAREUR-AF). По словам генерал-майора, люди неделю работали по 16 часов в сутки, но все же восстановили РЛС. Наконец уже в июле радар вернули на боевое дежурство, но он вновь получил повреждения, сказал Келлер.

"Мы не смирились с этим и мобилизовали людей из Висбадена, настоящих мастеров из ВВС, которым удалось снова запустить радар. Они работали 16-часовые смены с понедельника по субботу, а в июле мы доставили радар обратно в Украину. На прошлой неделе мы получили первое повреждение этого радара", — сказал офицер.

ЗРК Patriot — Майк Келлер о повреждении РЛС

Во время разговора с журналистами Келлер коснулся других вопросов военной помощи Украине. По его словам, после прихода в Белый дом Дональда Трампа поступления оружия несколько замедлились, но позже возобновились. По словам офицера НАТО, ежемесячно логистика альянса перевозит 18 тыс. тонн помощи. Кроме того, существует специальный фонд на 100 млн евро — на неотложные расходы. За эти средства приобрели, например, 100 квадроциклов для новых мобильных огневых операций на линии фронта.

Военный также объяснил, почему в последнее время почти не говорят о танках. По мнению Келлера, изменился характер войны, и теперь нет необходимости в данном виде военной техники. С другой стороны, существенно возросла роль дронов: в частности, Украина планирует довести производство до 10 млн ед. в год, рассказал представитель НАТО.

Украинское командование пока не комментировало заявление генерал-майора НАТО Майка Келлера о Patriot.

ЗРК Patriot — детали

Отметим, в июле Фокус писал о ЗРК Patriot, которые Украине предоставят западные партнеры. Сперва о новых комплексах ПВО заговорил президент США Дональд Трамп. Во время одного выступления главы Белого дома прозвучало заявление о 16-17 единицах: не было ясно, речь идет о комплексах, пусковых установках или ракетах. Аналитики пояснили, что речь идет, скорее всего, о пусковых установках, о которых перед этим говорили европейские партнеры.

Напоминаем, в конце июля стало известно, что Германия предоставит Украине два ЗРК Patriot. Между тем Нидерланды первыми подключились к программе военной помощи США и НАТО PURL и сообщили, что заплатят, среди прочего, за зенитные ракеты Patriot.