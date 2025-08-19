Наслідки операції "Павутина": ЗС РФ удвічі зменшили кількість ракет, якими б'ють по Україні

Завдяки спецоперації "Павутина" Росія втратила можливість проводити такі ж масовані обстріли, як раніше. Кожен виліт стратегічної авіації ще більше виснажує і без того обмежений ресурс літаків Російської Федерації, розповіла Служба безпеки України.

Після спецоперації СБУ "Павутина", внаслідок якої знищили та пошкодили 41 літак, окупанти стали запускати менше ракет по території України. Про це пише "Інформатор" з посиланням на свої джерела в спецслужбах.

У результаті операції "Павутина" середня кількість ракет, які Росія запускає з літаків стратегічної авіації, впала майже наполовину. Наприклад, у квітні-травні 2025 року в середньому було 33 ракети за атаку, то у червні-липні — вже 19. Падіння склало 42%, ідеться і статті.

Ще один наслідок ударів СБУ по стратегічній авіації ЗС РФ — передислокація вцілілих бортів на дальні аеродроми. Через це їхнє застосування ускладнилося. Також частина бомбардувальників РФ зараз перебуває на ремонті.

Джерела в СБУ зауважують, що завдяки спецоперації "Павутина" Росія втратила можливість проводити такі ж масовані обстріли, як раніше, а кожен виліт стратегічної авіації ще більше виснажує і без того обмежений ресурс літаків РФ.

Операція "Павутина": що відомо

Нагадаємо, що 1 червня Служба безпеки України провела масштабну атаку дронами на 4 російські аеродроми, внаслідок якої було уражено близько 34% стратегічних носіїв крилатих ракет РФ. За оцінками СБУ, загальна вартість завданих збитків становить приблизно 7 мільярдів доларів, що суттєво послабило бойовий потенціал ворожої авіації.

Пізніше в Росії за звинуваченням у тероризмі був заарештований 55-річний Михайло Рюмін — водій вантажівки, яка перевозила дрони, використані СБУ в операції "Павутина".

4 червня СБУ показала ексклюзивні відеокадри атаки на десятки стратегічних російських літаків. Безпілотники, які знищили російські літаки, були спеціально розроблені та виготовлені інженерами Служби безпеки України.

На думку світових військових експертів операція "Павутина" змінила хід війни та світову історію і продемонструвала протверезну революцію у військовій справі.