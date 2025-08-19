Последствия операции "Паутина": ВС РФ вдвое уменьшили количество ракет, которыми бьют по Украине

Благодаря спецоперации "Паутина" Россия потеряла возможность проводить такие же массированные обстрелы, как раньше. Каждый вылет стратегической авиации еще больше истощает и без того ограниченный ресурс самолетов Российской Федерации, рассказала Служба безопасности Украины.

Related video

После спецоперации СБУ "Паутина", в результате которой уничтожили и повредили 41 самолёт, оккупанты стали запускать меньше ракет по территории Украины. Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

В результате операции "Паутина" среднее количество ракет, которые Россия запускает с самолетов стратегической авиации, упало почти наполовину. Например, в апреле-мае 2025 года в среднем было 33 ракеты за атаку, то в июне-июле — уже 19. Падение составило 42%, говорится в статье.

Еще одно следствие ударов СБУ по стратегической авиации ВС РФ — передислокация уцелевших бортов на дальние аэродромы. Из-за этого их применение усложнилось. Также часть бомбардировщиков РФ сейчас находится на ремонте.

Источники в СБУ отмечают, что благодаря спецоперации "Паутина" Россия потеряла возможность проводить такие же массированные обстрелы, как раньше, а каждый вылет стратегической авиации еще больше истощает и без того ограниченный ресурс самолетов РФ.

Операция "Паутина": что известно

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную атаку дронами на 4 российских аэродрома, в результате которой было поражено около 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ. По оценкам СБУ, общая стоимость нанесенного ущерба составляет примерно 7 миллиардов долларов, что существенно ослабило боевой потенциал вражеской авиации.

Позже в России по обвинению в терроризмебыл арестован 55-летний Михаил Рюмин - водитель грузовика, который перевозил дроны, использованные СБУ в операции "Паутина".

4 июня СБУ показала эксклюзивные видеокадры атаки на десятки стратегических российских самолетов. Беспилотники, которые уничтожили российские самолеты, были специально разработаны и изготовлены инженерами Службы безопасности Украины.

По мнению мировых военных экспертов операция "Паутина" изменила ход войны и мировую историю и продемонстрировала отрезвляющую революцию в военном деле.