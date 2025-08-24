Основні шматки "клешні" вже оточено, і вони добиваються: в ОСУВ "Дніпро" про бої під Добропіллям

Загроза оточення Добропілля зникла, але окупанти подекуди закріпилися, втім, це закріплення не є таким значним.

Related video

Сили оборони України змогли оточити ключові позиції в районі Добропілля, втім про покращення ситуації на цій ділянці фронту говорити ще зарано. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

За його словами, частина позицій ЗС РФ нині перебуває в оточенні, і триває бойова робота. Силам оборони потрібно повністю відкинути росіян. Так ситуація на всій лінії фронту залишається складною.

"Основні шматки цієї клешні вже окуповано та оточено, зараз вони фактично вже добиваються", – повідомив Трегубов.

Він додав, що загроза оточення Добропілля зникла, але окупанти подекуди закріпилися, втім, це закріплення не є таким значним.

За словами Трегубова, ситуацію на полі бою ускладнює те, що противник готувався до літнього наступу, тож ЗСУ важче тримати оборону.

Ситуація під Добропіллям: що відомо

У DeepState визнали, що можуть навмисно приховувати оновлення карти бойових дій. Творці DeepState Руслан Микула і Роман Погорілий після дня вивчення ситуації підтвердили, що прорив дійсно стався і виявився серйознішим, ніж передбачалося спочатку: російські війська просунулися майже на 16 кілометрів.

11 серпня аналітики DeepState повідомляли про прорив ЗС РФ біля населених пунктів Кучерів Яр та Золотий Колодязь неподалік Добропілля. В ОСУВ "Дніпро" ввечері того ж дня заявили, що на цьому напрямку точаться найінтенсивніші бої.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що ЗС РФ не зможуть довго протриматися в "язику", який вони створили в районі Добропілля на Донеччині. Їм доведеться важко без підтримки техніки.