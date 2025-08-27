"Обіцяли 22 роки": нардеп звинуватив владу у брехні щодо виїзду молодих чоловіків з України

Попри обіцянки про виїзд до 22 років включно, як відомо з постанови Кабміну, чоловіків вже не випускатимуть за кордон у такому віці. Однак молоді українці дійсно зможуть безперешкодно виїжджати з країни попри воєнний стан.

Related video

"Проєкт акта пропонує внести зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року Nº57, згідно з якими громадяни України віком від 18 до 21 року включно зможуть безперешкодно перетинати державний кордон України", — йдеться у пояснювальній записці, яку опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Постанова Кабміну про виїзд чоловіків до 22 років Фото: Олексій Гончаренко / Telegram Пояснювальна записка до постанови Кабміну Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

Він наголосив, що перетин кордону дозволять чоловікам у віці 18-21 років, а з 22 років виїзд вже буде неможливий.

На думку Гончаренка, влада "обманула людей".

"Обіцяли 22 роки. Зробили до 21-го року", — наголосив він.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко заявив, що Кабмін ще офіційно не надрукував постанову про виїзд молодих чоловіків за кордон. З його слів, Гончаренко показав технічний документ, який 26 серпня бачили багато депутатів.

"Чекаємо офіційний документ від Кабміну", — додав Федієнко.

Виїзд за кордон до 22 років: що вже відомо

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 26 серпня повідомила, що уряд затвердив постанову про дозвіл на перетин кордону для чоловіків віком 18-22 років. Зміни наберуть чинності наступного дня після офіційної публікації.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що право на виїзд не отримають молоді українці, які обіймають низку державних посад. Однак пересічні громадяни визначеного віку зможуть безперешкодно залишати Україну попри воєнний стан.

27 серпня речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що для виїзду за кордон молодим чоловікам окрім паспорта потрібен буде військово-обліковий документ.

Нагадаємо, про те, що українцям потрібно дозволити виїзд до 22 років, президент Володимир Зеленський заявив під час форуму "Молодь Тут!", пояснивши таку необхідність збереженням зв’язків молоді з країною та створенням більших можливостей.