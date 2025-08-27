"Обещали 22 года": нардеп обвинил власть во лжи относительно выезда молодых мужчин из Украины

Несмотря на обещания о выезде до 22 лет включительно, как известно из постановления Кабмина, мужчин уже не будут выпускать за границу в таком возрасте. Однако молодые украинцы действительно смогут беспрепятственно выезжать из страны, несмотря на военное положение.

Related video

"Проект акта предлагает внести изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года Nº57, согласно которым граждане Украины в возрасте от 18 до 21 года включительно смогут беспрепятственно пересекать государственную границу Украины", — говорится в пояснительной записке, которую опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Постановление Кабмина о выезде мужчин до 22 лет Фото: Алексей Гончаренко / Telegram Пояснительная записка к постановлению Кабмина Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Он отметил, что пересечение границы позволят мужчинам в возрасте 18-21 лет, а с 22 лет выезд уже будет невозможен.

По мнению Гончаренко, власть "обманула людей".

"Обещали 22 года. Сделали до 21-го года", — подчеркнул он.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко заявил, что Кабмин еще официально не напечатал постановление о выезде молодых мужчин за границу. По его словам, Гончаренко показал технический документ, который 26 августа видели многие депутаты.

"Ждем официальный документ от Кабмина", — добавил Федиенко.

Выезд за границу до 22 лет: что уже известно

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 26 августа сообщила, что правительство утвердило постановление о разрешении на пересечение границы для мужчин в возрасте 18-22 лет. Изменения вступят в силу на следующий день после официальной публикации.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук пояснил, что право на выезд не получат молодые украинцы, которые занимают ряд государственных должностей. Однако рядовые граждане определенного возраста смогут беспрепятственно покидать Украину, несмотря на военное положение.

27 августа спикер ГПСУ Андрей Демченко пояснил, что для выезда за границу молодым мужчинам кроме паспорта нужен будет военно-учетный документ.

Напомним, о том, что украинцам нужно разрешить выезд до 22 лет, президент Владимир Зеленский заявил во время форума "Молодежь Тут!", объяснив такую необходимость сохранением связей молодежи со страной и созданием больших возможностей.