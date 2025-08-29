F-35 перехопили російський Ан-124: навіщо Москва "накачує" зброєю Калінінград

Два італійські винищувачі F-35 Lightning II вилетіли з авіабази Емарі в Естонії для перехоплення російського літака Ан-124 "Руслан", що наближався до повітряного простору НАТО в Балтійському морі.

Місія стала частиною програми НАТО із забезпечення безпеки Балтійського регіону та східного флангу Альянсу. Про це 28 серпня повідомило Повітряне командування НАТО.

За інформацією оглядачів Army Recognition, інцидент підкреслює триваючу напруженість навколо Калінінградської області, де Росія традиційно зосереджує значні сили й засоби.

Своєю чергою італійський контингент, що діє у складі 32-го і 6-го авіаполків, бере участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії з 2004 року. А винищувачі F-35 у подібних операціях дають змогу не тільки швидко ідентифікувати порушників, а й вести розвідку в реальному часі в інтересах Альянсу.

Перехоплення Ан-124 — деталі

Зазначається, що перехоплений літак Ан-124 "Руслан" — один із найбільших стратегічних транспортників у світі, здатний перевозити до 120 тонн вантажів, включно з бронетехнікою, гелікоптерами або компонентами ракетних систем. Можливості машини дозволяють їй працювати навіть у складних умовах і забезпечують Росії можливість оперативного перекидання великогабаритних військових вантажів.

Важливо

Поява Ан-124 у Балтійському регіоні привернула особливу увагу з огляду на стратегічне значення Калінінграда, де розміщені ракетні комплекси "Іскандер", системи ППО та військово-морські сили Росії. Використання саме "Руслана", а не менших транспортних літаків, може вказувати на перекидання важливого військового обладнання, підкреслили оглядачі.

Нагадаємо, нещодавно два винищувачі F-35 ВПС Італії, дислокованих на авіабазі в Естонії, піднялися по тривозі для перехоплення російського бомбардувальника Су-24 і винищувача Су-27, який його супроводжував. Російські літаки летіли без планів польоту і з вимкненими транспондерами.

27 серпня російські винищувачі перехопили над Чорним морем американський патрульний літак-розвідник P-8A Poseidon. Літак ВМС США був оснащений підвісним контейнером з удосконаленим радіолокаційним датчиком AN/APS-154 (AAS), який вкрай рідко демонструється у відкритих джерелах.

А 26 серпня в районі Аляски російський розвідувальний літак Іл-20 зустрівся з перехоплювачами ВПС США. Щоб перехопити росіян, у повітря підняли два винищувачі F-16 і один повітряний танкер KC-135.