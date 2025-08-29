F-35 перехватили российский Ан-124: зачем Москва "накачивает" оружием Калининград

Два итальянских истребителей F-35 Lightning II вылетели с авиабазы Эмари в Эстонии для перехвата российского самолета Ан-124 «Руслан», приближавшегося к воздушному пространству НАТО в Балтийском море.

Миссия стала частью программы НАТО по обеспечению безопасности Балтийского региона и восточного фланга Альянса. Об этом 28 августа сообщило Воздушное командование НАТО.

По информации обозревателей Army Recognition, инцидент подчеркивает сохраняющуюся напряженность вокруг Калининградской области, где Россия традиционно сосредотачивает значительные силы и средства.

В свою очередь итальянский контингент, действующий в составе 32-го и 6-го авиаполков, участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с 2004 года. А истребители F-35 в подобных операциях позволяет не только быстро идентифицировать нарушителей, но и вести разведку в реальном времени в интересах Альянса.

Перехват Ан-124 — детали

Отмечается, что перехваченный самолет Ан-124 "Руслан" — один из крупнейших стратегических транспортников в мире, способный перевозить до 120 тонн грузов, включая бронетехнику, вертолеты или компоненты ракетных систем. Возможности машины позволяют ей работать даже в сложных условиях и обеспечивают России возможность оперативной переброски крупногабаритных военных грузов.

Важно

Появление Ан-124 в Балтийском регионе вызвало особое внимание, учитывая стратегическое значение Калининграда, где размещены ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО и военно-морские силы России. Использование именно "Руслана", а не меньших транспортных самолетов, может указывать на переброску важного военного оборудования, подчеркнули обозреватели.

Напомним, недавно два истребителя F-35 ВВС Италии, дислоцированных на авиабазе в Эстонии, поднялись по тревоге для перехвата российского бомбардировщика Су-24 и сопровождавшего его истребителя Су-27. Российские самолеты летели без планов полета и с выключенными транспондерами.

27 августа российские истребители перехватили над Черным морем американский патрульный самолет-разведчик P-8A Poseidon. Самолет ВМС США был оснащен подвесным контейнером с усовершенствованным радиолокационным датчиком AN/APS-154 (AAS), который крайне редко демонстрируется в открытых источниках.

А 26 августа в районе Аляски российский разведывательный самолет Ил-20 встретился с перехватчиками ВВС США. Чтобы перехватить россиян, в воздух подняли два истребителя F-16 и один воздушный танкер KC-135.