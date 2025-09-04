"Не були загрозою": в Генштабі Польщі пояснили, чому не збили дрони РФ, які залетіли в країну

У ніч з 2 на 3 вересня польські збройні сили зафіксували два випадки проникнення безпілотників у повітряний простір країни. Начальник Генерального штабу Польщі зауважив, що жоден із дронів не завдав шкоди та покинув територію країни.

Related video

За даними Reuters, польська армія не збивала дрони, оскільки вони не створювали загрози для об'єктів і населення.

Генерал Мацей Кліш, оперативний командувач Збройних сил Польщі, повідомив, що обидва порушення повітряного простору перебували під повним контролем національних сил та підрозділів державної оборони. Окрім цього, начальник Генерального штабу генерал Веслав Кукула додав, що дрони залишили польську територію без будь-яких наслідків.

Наразі Польща продовжує перебувати у стані підвищеної готовності після інциденту 2022 року, коли випадкова українська ракета влучила у село на півдні країни та спричинила загибель двох людей.

Також видання зазначило, що польська армія не надала точних відомостей про місця входу дронів. Ймовірно, інцидент відбувся на тлі масованого удару Росії по Україні, коли понад 500 безпілотників та десятки ракет атакували енергетичну та транспортну інфраструктуру, поранивши чотирьох залізничників.

Раніше Фокус писав, що наприкінці серпня на кукурудзяному полі в селі Осики Люблінського повіту на сході Польщі впав і вибухнув безпілотник. В результаті інциденту було пошкоджено три будівлі, проте люди не постраждали. За попередніми даними, це міг бути дрон-обманка типу «Шахед» із меншою бойовою частиною.

Окрім того, 28 серпня повідомлялося, що у польському Радомі під час підготовки до авіашоу Radom Air Show розбився винищувач F-16. Згодом, стало відомо, що під час аварії загинув пілот та командир пілотажної групи ВПС Польщі "Тигри" (Tiger Demo Team) Мацей Краковяк.

Ба більше, нещодавно польська армія завершила пошуки безпілотника, який 26 серпня проник у повітряний простір Люблінського воєводства з боку України, але нічого не виявила. Дрон, ймовірно, був одним з апаратів, які Росія використовувала під час атак на Україну.