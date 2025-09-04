"Не были угрозой": в Генштабе Польши объяснили, почему не сбили залетевшие в страну дроны РФ

В ночь со 2 на 3 сентября польские вооруженные силы зафиксировали два случая проникновения беспилотников в воздушное пространство страны. Начальник Генерального штаба Польши отметил, что ни один из дронов не нанес вреда и покинул территорию страны.

По данным Reuters, польская армия не сбивала дроны, поскольку они не создавали угрозы для объектов и населения.

Генерал Мацей Клиш, оперативный командующий Вооруженных сил Польши, сообщил, что оба нарушения воздушного пространства находились под полным контролем национальных сил и подразделений государственной обороны. Кроме этого, начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула добавил, что дроны покинули польскую территорию без каких-либо последствий.

Сейчас Польша продолжает находиться в состоянии повышенной готовности после инцидента 2022 года, когда случайная украинская ракета попала в село на юге страны и привела к гибели двух человек.

Также издание отметило, что польская армия не предоставила точных сведений о местах входа дронов. Вероятно, инцидент произошел на фоне массированного удара России по Украине, когда более 500 беспилотников и десятки ракет атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру, ранив четырех железнодорожников.

Ранее Фокус писал, что в конце августа на кукурузном поле в селе Осыки Люблинского повета на востоке Польши упал и взорвался беспилотник. В результате инцидента были повреждены три здания, однако люди не пострадали. По предварительным данным, это мог быть дрон-обманка типа "Шахед" с меньшей боевой частью.

Кроме того, 28 августа сообщалось, что в польском Радоме во время подготовки к авиашоу Radom Air Show разбился истребитель F-16. Впоследствии, стало известно, что во время аварии погиб пилот и командир пилотажной группы ВВС Польши "Тигры" (Tiger Demo Team) Мацей Краковяк.

Более того, недавно польская армия завершила поиски беспилотника, который 26 августа проник в воздушное пространство Люблинского воеводства со стороны Украины, но ничего не обнаружила. Дрон, вероятно, был одним из аппаратов, которые Россия использовала во время атак на Украину.