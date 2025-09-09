Понад 30 деталей зі США: у Зеленського розкрили подробиці про "Іскандер", що атакував Кабмін

Росіяни здійснили удар по Кабміну крилатою ракетою "Іскандер" 9М727. В аналогічному дослідженому боєприпасі було знайдено приблизно 35 компонентів американського виробництва, а також деталі з Японії, Британії та Швейцарії.

В будівлю Кабінету міністрів України влучила частина крилатої ракети, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, попередньо "Іскандер" не здетонував завдяки попередньому ураженню.

Пожежа, за словами Власюка, зайнялася через загоряння пального.

Він зазначив, що аналогічний "свіжий" досліджений "Іскандер" містить 57 компонентів російського виробництва, приблизно 35 компонентів зі США, 5 — з Білорусі, а також по одному компоненту японського, британського та швейцарського виробників.

Уповноважений президента перелічив кілька іноземних виробників, продукцію яких знайшли в російській крилатій ракеті, зокрема американські компанії Texas Instruments, Analog Devises та Altera, британська College Electronics Ltd, японська Fujitsu та швейцарська Traco Power.

Також в "Іскандері" були компоненти білоруського АТ "Інтеграл" і російських АТ "Мікрон", АТ "Виробничої асоціації "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторського бюро "Ексітон" та "Карачевського заводу "Електродеталь".

"Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи та США, а більше — Росія і Білорусь. Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування", — зазначив Власюк.

В "Іскандері", який ударив по Кабміну, знайшли 35 компонентів виробництва США Фото: скриншот

Удар по Кабміну 7 вересня: деталі

Під час російської масованої атаки на Київ 7 вересня постраждала будівля Кабінету міністрів України в Печерському районі столиці.

Видання Defense Express з посиланням на власні джерела 8 вересня повідомило, що в Кабмін влучила крилата ракета "Іскандер-К" з вагою бойової частини приблизно 450 кг, проте вона не здетонувала. Амбасадорка ЄС Катарина Матернова показала уламки "Іскандера", який влучив в урядову будівлю. На них можна було побачити напис російською мовою "Фильтр ФТ-1 Наддув".

Видання The Times зазначило, що ударом по Кабміну в Києві президент РФ Володимир Путін розпочав новий етап війни.