Более 30 деталей из США: у Зеленского раскрыли подробности об атаковавшем Кабмин "Искандере"

Россияне осуществили удар по Кабмину крылатой ракетой "Искандер" 9М727. В аналогичном исследованном боеприпасе было найдено около 35 компонентов американского производства, а также детали из Японии, Британии и Швейцарии.

В здание Кабинета министров Украины попала часть крылатой ракеты, сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, предварительно "Искандер" не сдетонировал благодаря предварительному поражению.

Пожар, по словам Власюка, занялся из-за возгорания горючего.

Он отметил, что аналогичный "свежий" исследованный "Искандер" содержит 57 компонентов российского производства, около 35 компонентов из США, 5 — из Беларуси, а также по одному компоненту японского, британского и швейцарского производителей.

Уполномоченный президента перечислил несколько иностранных производителей, продукцию которых нашли в российской крылатой ракете, в частности американские компании Texas Instruments, Analog Devises и Altera, британская College Electronics Ltd, японская Fujitsu и швейцарская Traco Power.

Также в "Искандере" были компоненты белорусского АО "Интеграл" и российских АО "Микрон", АО "Производственной ассоциации "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторского бюро "Экситон" и "Карачевского завода "Электродеталь".

"По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше — Россия и Беларусь. Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования", — отметил Власюк.

В "Искандере", который ударил по Кабмину, нашли 35 компонентов производства США Фото: скриншот

Удар по Кабмину 7 сентября: детали

Во время российской массированной атаки на Киев 7 сентября пострадало здание Кабинета министров Украины в Печерском районе столицы.

Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники 8 сентября сообщило, что в Кабмин попала крылатая ракета "Искандер-К" с весом боевой части около 450 кг, однако она не сдетонировала. Посол ЕС Катарина Матернова показала обломки "Искандера", который попал в правительственное здание. На них можно было увидеть надпись на русском языке "Фильтр ФТ-1 Наддув".

Издание The Times отметило, что ударом по Кабмину в Киеве президент РФ Владимир Путин начал новый этап войны.