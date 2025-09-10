Російські НПЗ під загрозою: Україна обернула перевагу РФ проти неї самої, — Atlantic Council

Протягом століть величезні розміри були найбільшою перевагою Росії та робили її практично непереможною, та під час війни проти України це стало вразливістю. Кремлю не вистачає засобів, щоб закрити небо над всією територією, і Сили оборони України успішно користуються утвореними у ворожій ППО прогалинами.

Українська кампанія далекобійних ударів по РФ перетворила розміри країни-агресорки на її слабке місце, пише науковий співробітник Товариства Генрі Джексона Давид Кириченко в статті для Atlantic Council. Він зазначає, що вдалі українські атаки спричинили в Росії паливну кризу, і якщо темпи збережуться, це може суттєво обмежити можливості президента РФ Володимира Путіна фінансувати війну проти України.

Удари по російських нафтопереробних заводах значно активізувалися протягом останнього місяця. За даними інформаційного агентства Reuters, до кінця серпня українські атаки порушили роботу щонайменше 17% НПЗ РФ, а британський журнал Economist пише, що ця цифра може сягати 20%.

В Росії утворюються великі черги на заправках на тлі різкого зростання цін на пальне, а на початок вересня гуртова ціна на бензин для росіян сягнула рекордно високого рівня, що створює небажаний соціальний тиск, пише автор статті.

На думку Кириченка, удари по нафтовій промисловості не дадуть миттєвого ефекту на воєнну економіку РФ, але можуть примусити Путіна ухвалювати складні рішення. Через українські атаки на НПЗ Кремль може стикнутися з необхідністю скоротити витрати в інших сферах для фінансування вторгнення в Україну.

"Найголовніше, що бомбардувальна кампанія України використовує розміри Росії та користується перевагами її вже перевантаженої протиповітряної оборони", — зазначає Кириченко.

За його словами, велика частина російських засобів протиповітряної оборони розгорнути на тимчасово окупованих територіях України та вздовж лінії бойового зіткнення, тому для захисту російських міст і інших "важливих цілей, таких як палаци Путіна та кремлівської еліти" лишається обмежена кількість.

При цьому Україна розширює географічний діапазон своїх атак і змушує РФ ще більше "розпорошувати" свою ППО та лишати деякі цілі незахищеними.

"З десятками нафтопереробних заводів, сховищ та портових терміналів, а також тисячами кілометрів трубопроводів, розташованих в одинадцяти часових поясах, енергетична промисловість Росії може бути просто занадто великою, щоб бути належним чином захищеною від повітряних атак", — пише Кириченко.

Останні удари по РФ

Джерела Фокусу в ГУР Міноборони 9 вересня розповіли, що під Саратовим було підірвано магістральний нафтопровід, який качав пальне ЗС РФ. Напередодні, за даними джерел, ГУР підірвало два нафтопроводи на 2 млн барелів на добу в Пензі.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" повідомляв, що українські оператори дронів ударили по нафтоперекачувальній станції "Второво", яка качає дизельне пальне для Москви.