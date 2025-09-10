Российские НПЗ под угрозой: Украина обернула преимущество РФ против нее самой, — Atlantic Council

На протяжении веков огромные размеры были самым большим преимуществом России и делали ее практически непобедимой, но во время войны против Украины это стало уязвимостью. Кремлю не хватает средств, чтобы закрыть небо над всей территорией, и Силы обороны Украины успешно пользуются образовавшимися во вражеской ПВО пробелами.

Украинская кампания дальнобойных ударов по РФ превратила размеры страны-агрессора в ее слабое место, пишет научный сотрудник Общества Генри Джексона Давид Кириченко в статье для Atlantic Council. Он отмечает, что удачные украинские атаки вызвали в России топливный кризис, и если темпы сохранятся, это может существенно ограничить возможности президента РФ Владимира Путина финансировать войну против Украины.

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам значительно активизировались в течение последнего месяца. По данным информационного агентства Reuters, к концу августа украинские атаки нарушили работу не менее 17% НПЗ РФ, а британский журнал Economist пишет, что эта цифра может достигать 20%.

В России образуются большие очереди на заправках на фоне резкого роста цен на топливо, а на начало сентября оптовая цена на бензин для россиян достигла рекордно высокого уровня, что создает нежелательное социальное давление, пишет автор статьи.

По мнению Кириченко, удары по нефтяной промышленности не дадут мгновенного эффекта на военную экономику РФ, но могут заставить Путина принимать сложные решения. Из-за украинских атак на НПЗ Кремль может столкнуться с необходимостью сократить расходы в других сферах для финансирования вторжения в Украину.

"Самое главное, что бомбардировочная кампания Украины использует размеры России и пользуется преимуществами ее уже перегруженной противовоздушной обороны", — отмечает Кириченко.

По его словам, большая часть российских средств противовоздушной обороны развернуть на временно оккупированных территориях Украины и вдоль линии боевого соприкосновения, поэтому для защиты российских городов и других "важных целей, таких как дворцы Путина и кремлевской элиты" остается ограниченное количество.

При этом Украина расширяет географический диапазон своих атак и заставляет РФ еще больше "распылять" свою ПВО и оставлять некоторые цели незащищенными.

"С десятками нефтеперерабатывающих заводов, хранилищ и портовых терминалов, а также тысячами километров трубопроводов, расположенных в одиннадцати часовых поясах, энергетическая промышленность России может быть просто слишком большой, чтобы быть должным образом защищенной от воздушных атак", — пишет Кириченко.

Последние удары по РФ

Источники Фокуса в ГУР Минобороны 9 сентября рассказали, что под Саратовом был взорван магистральный нефтепровод, который качал топливо ВС РФ. Накануне, по данным источников, ГУР взорвало два нефтепровода на 2 млн баррелей в сутки в Пензе.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" сообщал, что украинские операторы дронов ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво", которая качает дизельное топливо для Москвы.