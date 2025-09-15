Дрон "Блискавка" РФ влетів у цивільне авто: чому дешеві БпЛА особливо небезпечні, — "Флеш" (відео)
Збройні сили Російської Федерації запустили дрон "Блискавка" ("Молния" — рос.), який переслідував цивільний автомобіль Cherry посеред полів на певній відстані від лінії фронту. Український безпілотник наздогнав ворожий пристрій, але збити не встиг.
Російський БпЛА під час "плювання" за цивільними потрапив у поле зору камери українського дрона, ідеться у дописі військового та фахівця з радіо електроніки Сергія Бескрестнова "Флеша". БпЛА Сил оборони наздогнав "Молнию" і вже йшов на таран, але спізнився на кілька секунд. Фахівець пояснив, що росіяни застосували дешевий дрон, але він особливо небезпечний, бо влучає по рухомих цілях.
Флеш розповів, що отримав відеозапис в особисті повідомлення, але не уточнив, де саме відбулись трагічні події. Запис з дроном РФ триває 42 секунди. Український безпілотник відстежує кожен порух російського БпЛА "Молнии", який летить над полями у невстановленій місцевості. У якийсь момент в об'єктив потрапляє цивільна машина блакитного кольору марки Cherry. БпЛА починає наздоганяти авто, а дрон ЗСУ наближається, щоб збити російський пристрій. Для вдалого "тарану" не вистачає менше секунди: "Молния" все ж підриває авто і воно починає диміти, свідчать кадри військового.
Фахівець пояснив, чому дрон РФ "Молния" особливо небезпечний. З його слів, росіяни створили дешевий БпЛА, але він має високу швидкість і здатен влучати по рухомих цілях на низьких висотах.
"Наш дрон на секунду не встигає перехопити БПЛА. Як бачите, цей тип дешевого БПЛА здатний атакувати швидко рухомі цілі біля землі", — ідеться у дописі.
Дрони РФ — що відомо про БпЛА "Молния"
"Блискавка" ("Молния") — безпілотник літакового типу ЗС РФ, який виготовляють з дешевих матеріалів — фанери, пластику, пінопласту. Орієнтовна вартість пристрою — близько 300 дол. При цьому "Молния" здатна нести протитанкові міни ТМ-62 та вибухівку (вага боєзаряду 8-10 кг), має швидкість 70-90 км/год та дістає на відстань 30-35 км від точки пуску, тримаючись у повітрі близько 40 хв.
Зазначимо, у квітні 2025 року Фокус писав про удар дрон "Молния" ВС РФ по автомобілю команди Ukrainian Witness. З'ясувалось, що машина перебувала за 20 км від лінії фронту у Харківській області. Медійники зафіксували атаку БпЛА на камеру. На відео — момент влучання російського безпілотника, реакція журналістів та супроводжуючих військових, надання першої допомоги пораненим.
Нагадуємо, ЗС РФ почали використовувати нові дрони-камікадзе БМ-35 з бензиновим двигуном, яким атакували Суми. Тим часом 11 вересня росЗМІ ТАСС повідомило про перші застосування дрона-перехоплювача "Залп-1" ЗС РФ, який повинен "полювати" за українськими БпЛА.