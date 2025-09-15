Дрон "Молния" РФ влетел в гражданское авто: почему дешевые БпЛА особенно опасны, — "Флеш" (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации запустили дрон "Молния" ("Молния" — рус.), который преследовал гражданский автомобиль Cherry посреди полей на определенном расстоянии от линии фронта. Украинский беспилотник догнал вражеское устройство, но сбить не успел.

Related video

Российский БПЛА во время "охоты" за гражданскими попал в поле зрения камеры украинского дрона, говорится в заметке военного и специалиста по радиоэлектронике Сергея Бескрестнова "Флеша". БпЛА Сил обороны догнал "Молнию" и уже шел на таран, но опоздал на несколько секунд. Специалист объяснил, что россияне применили дешевый дрон, но он особенно опасен, потому что попадает по движущимся целям.

Флеш рассказал, что получил видеозапись в личные сообщения, но не уточнил, где именно произошли трагические события. Запись с дроном РФ длится 42 секунды. Украинский беспилотник отслеживает каждое движение российского БпЛА "Молнии", который летит над полями в неустановленной местности. В какой-то момент в объектив попадает гражданская машина голубого цвета марки Cherry. БпЛА начинает догонять авто, а дрон ВСУ приближается, чтобы сбить российское устройство. Для удачного "тарана" не хватает меньше секунды: "Молния" все же взрывает авто и оно начинает дымиться, свидетельствуют кадры военного.

Специалист объяснил, почему дрон РФ "Молния" особенно опасен. По его словам, россияне создали дешевый БпЛА, но он имеет высокую скорость и способен попадать по движущимся целям на низких высотах.

"Наш дрон на секунду не успевает перехватить БПЛА. Как видите, этот тип дешевого БПЛА способен атаковать быстро движущиеся цели у земли", — говорится в сообщении.

Дроны РФ — что известно о БпЛА "Молния"

"Молния" ("Молния") — беспилотник самолетного типа ВС РФ, который изготавливают из дешевых материалов — фанеры, пластика, пенопласта. Ориентировочная стоимость устройства — около 300 долл. При этом "Молния" способна нести противотанковые мины ТМ-62 и взрывчатку (вес боезаряда 8-10 кг), имеет скорость 70-90 км/ч и достает на расстояние 30-35 км от точки пуска, держась в воздухе около 40 мин.

Отметим, в апреле 2025 года Фокус писал об ударе дрона "Молния" ВС РФ по автомобилю команды Ukrainian Witness. Выяснилось, что машина находилась в 20 км от линии фронта в Харьковской области. Медийщики зафиксировали атаку БпЛА на камеру. На видео — момент попадания российского беспилотника, реакция журналистов и сопровождающих военных, оказание первой помощи раненым.

Напоминаем, ВС РФ начали использовать новые дроны-камикадзе БМ-35 с бензиновым двигателем, которым атаковали Сумы. Тем временем 11 сентября росСМИ ТАСС сообщило о первых применениях дрона-перехватчика "Залп-1" ВС РФ, который должен "охотиться" за украинскими БпЛА.