Дрон для майбутніх воєн: Китай уперше показав безпілотний винищувач J-6 (фото)

Китай вперше публічно продемонстрував на авіасалоні в Чанчуні переобладнаний винищувач J-6, перетворений на БПЛА. Це рідкісний приклад, коли літак часів Холодної війни перетворився на безпілотну платформу, що викликало інтерес військових аналітиків по всьому світу.

За даними китайських джерел, J-6 позбавили гарматних установок, катапультних крісел і зовнішніх паливних баків, пише Defence Blog. Натомість літак отримав автоматичну систему управління польотом, сучасний автопілот, додаткові пілони на крилах для підвіски обладнання та систему навігації за рельєфом місцевості.

Хоча перший безпілотний політ J-6 відбувся ще 1995 року, машину використовували переважно як навчальну мішень і засіб імітації загроз. Тепер же, за даними, представлених на виставці, безпілотний J-6 може виконувати функції ударного літака або хибної цілі, підтримуючи як тренувальні стрільби, так і відпрацювання сценаріїв придушення ППО.

Дрон J-6 на базі радянського винищувача

Безпілотник J-6 — це китайська версія радянського МіГ-19, яка довгі роки складала основу ВПС НВАК. Після зняття з озброєння значна кількість цих літаків збереглася в придатному до польотів стані, що створює умови для їхнього масового переобладнання на безпілотні засоби.

Власне потенційне застосування китайського апарату полягає в такому:

Навчання ППО — безпілотники J-6 можуть імітувати реальні повітряні загрози для навчання розрахунків зенітних комплексів і пілотів-винищувачів.

Придушення ППО противника — переобладнані літаки можуть використовуватися як одноразові хибні цілі або носії бойового навантаження, створюючи перевантаження систем виявлення та ураження противника.

Рой дронів — наявність сотень J-6 може дозволити Китаю в разі конфлікту застосувати їх для масованих ударів, відволікаючи засоби ППО від цінніших пілотованих літаків і ударних дронів.

Західні оглядачі зазначили, що використання застарілих літаків у безпілотному режимі не є новою ідеєю. ВПС США давно експлуатують QF-4 і QF-16 як радіокеровані мішені для випробувань озброєнь і тренувань. Однак Китай, на думку експертів, може піти далі і використовувати J-6 не тільки для навчання, а й у бойових операціях, що здатне змінити характер майбутніх повітряних кампаній.

Наприклад, ще 2024 року в мережі з'явилися кадри удару ЗСУ по військових об'єктах РФ, виконані за допомогою переробленого легкомоторного літака A-22.

Нагадаємо, у серпні Китай уперше показав у дії свої дрони WZ-7 і WZ-10, які відстежували іноземний військовий корабель.

Оглядачі Army Recognition повідомили, що Китай вийшов на новий етап розвитку бойової авіації, підтвердивши боєготовність двомісної версії стелс-винищувача п'ятого покоління J-20. Модифікація отримала позначення J-20S і вперше помічена у складі підрозділів ВПС НВАК.