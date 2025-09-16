Дрон для будущих войн: Китай впервые показал беспилотный истребитель J-6 (фото)

Китай впервые публично продемонстрировал на авиасалоне в Чанчуне переоборудованный истребитель J-6, превращенный в БПЛА. Это редкий пример, когда самолет времен Холодной войны в беспилотную платформу, что вызвало интерес военных аналитиков по всему миру.

Related video

По данным китайских источников, J-6 лишили пушечных установок, катапультных кресел и внешних топливных баков, пишет Defence Blog. Вместо этого самолет получил автоматическую систему управления полетом, современный автопилот, дополнительные крыльевые пилоны для подвески оборудования и систему навигации по рельефу местности.

Хотя первый беспилотный полет J-6 состоялся еще в 1995 году, машина использовалась в основном как учебная мишень и средство имитации угроз. Теперь же, по данным, представленных на выставке, беспилотный J-6 может выполнять функции ударного самолета или ложной цели, поддерживая как тренировочные стрельбы, так и отработку сценариев подавления ПВО.

Дрон J-6 на базе советского истребителя

Беспилотник J-6 — это китайская версия советского МиГ-19, которая долгие годы составляла основу ВВС НОАК. После снятия с вооружения значительное количество этих самолетов сохранилось в пригодном к полетам состоянии, что создает условия для их массового переоборудования в беспилотные средства.

Важно

Парад в Пекине: какие передовые системы вооружения КНР показали Путину и что о них известно

Собственно потенциальное применение китайского аппарата заключается в следующем:

Обучение ПВО — беспилотники J-6 могут имитировать реальные воздушные угрозы для обучения расчетов зенитных комплексов и пилотов-истребителей.

Подавление ПВО противника — переоборудованные самолеты могут использоваться как одноразовые ложные цели или носители боевой нагрузки, создавая перегрузку систем обнаружения и поражения противника.

Рой дронов — наличие сотен J-6 может позволить Китаю в случае конфликта применить их для массированных ударов, отвлекая средства ПВО от более ценных пилотируемых самолетов и ударных дронов.

Западные обозреватели отметили, что использование устаревших самолетов в беспилотном режиме не является новой идеей. ВВС США давно эксплуатируют QF-4 и QF-16 как радиоуправляемые мишени для испытаний вооружений и тренировок. Однако Китай, по мнению экспертов, может пойти дальше и использовать J-6 не только для обучения, но и в боевых операциях, что способно изменить характер будущих воздушных кампаний.

К примеру, еще в 2024 году в сети появились кадры удара ВСУ по военным объектам РФ, выполненные с помощью переделанного легкомоторного самолета A-22.

Напомним, в августе Китай впервые показал в действии свои дроны WZ-7 и WZ-10, которые отслеживали иностранный военный корабль.

Обозреватели Army Recognition сообщили, что Китай вышел на новый этап развития боевой авиации, подтвердив боеготовность двухместной версии стелс-истребителя пятого поколения J-20. Модификация получила обозначение J-20S и впервые замечена в составе подразделений ВВС НОАК.