Збиття Су-34 на Запоріжжі: де упав російський винищувач, знищений ЗСУ, — ЗМІ

Російський винищувач Су-34 здійснив пуски керованих авіабомб (КАБів) у бік Запоріжжя, і потім розбився за 30 км від околиць обласного центру. Ймовірна точка падіння літака Збройних сил Російської Федерації — поруч з Василівкою на тимчасово окупованих територіях.

Related video

Місцевість, у якій міг упасти винищувач Су-34, встановили завдяки серії дописів у Telegram-каналі мелітопольського партизанського руху "Гнила черешня", написав "Мілітарний". Медіа звернуло увагу на інформацію, яка з'явилась зранку 25 вересня, і це допомогло встановити орієнтовне місце, в якому росіяни втратили літак за десятки мільйонів доларів.

Перше попередження партизанів про загрозу пуску КАБів з'явилось о 4:03, свідчить допис у каналі. Вказується, що вилетіло кілька літаків: точної кількості немає. Вже о 4:09 вони дістались у район Токмака-Молочанська, а о 4:12 відбулись пуски російських авіабомб. Зазначається, що під загрозою Степногірськ (за 3 км від лінії боїв та за 43 км від Токмака), а також південні околиці Запоріжжя (за 70 від Токмака і за 30–40 км від Василівки на ТОТ).

Збиття Су-34 — інформація про появу літаків РФ біля Токмака 25 вересня Фото: Скриншот

О 4:15 — допис про те, що один літак ЗС РФ звернув на Василівку. За мить — повідомлення, що він "трохи зламався" і "зник десь над Василівкою". Після цього партизани повідомили, що пусків КАБів з інших літаків не було, а о 7 год процитували заяву Генштабу, про збиття Су-34 у Запорізькій області.

Збиття Су-34 — інформація про зникнення літака ЗС РФ 25 вересня Фото: Скриншот

На підставі публікацій "Гнилої черешні" на "Мілітарному" написали, що Су-34 ЗС РФ міг упасти у районі окупованої Василівки Запорізької області. Генштаб ЗСУ поки не підтверджував, що так і є.

На карті аналітиків DeepState можна побачити конфігурацію фронту у районі Василівки та Запоріжжя. Якщо покладатись на повідомлення партизанів, то російські С-34 спокійно запустили КАБи з відстані 70 км, але далі щось пішло не так і ЗС РФ втратила літак, який упав на відстані 30 км від околиць Запоріжжя.

Збиття Су-34 — яка відстань від місця падіння до Запоріжжя Фото: DeepState

Збиття Су-34 — деталі

Вдень 25 вересня, приблизно о 12 год, через п'ять годин після заяви Генштабу ЗСУ, у Telegram-каналі Flightbomber авіатора РФ Іллі Туманова з'явився сумний допис, у якому ішлося про втрату російського літака. Автор каналу також написав, що екіпаж загинув. Тим часом у каналі Міноборони РФ опублікували звіт про роботу Су-34 на південному напрямку. Російське командування відрапортувало, що винищувачі відбомбились по українцях, не згадало про жодні втрати авіації, але показали, як відбувається пуск чотирьох КАБів із Су-34.

Збиття Су-34 — російський авіатор підтвердив втрату літака Фото: Скриншот

Збиття Су-34 — Міноборони РФ проігнорувало втрату літака 25 вересня Фото: Скриншот

Зазначимо, зранку 25 вересня українське командування повідомило про збиття російського винищувача Су-34 на Запоріжжі. Згодом військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, як українці могли поцілити по літаку ЗС РФ. На його думку, можливі два варіанти: працював або винищувач F-16, або ЗРК Patriot.

Нагадуємо, воєнний оглядач Василь Пехньо прокоментував інцидент із Су-34 і пояснив, що російські пілоти можуть відмовитись літати на Запоріжжя, але тоді ЗС РФ змінять тактику.