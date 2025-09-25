Сбитие Су-34 на Запорожье: где упал российский истребитель, уничтоженный ВСУ, — СМИ

Российский истребитель Су-34 осуществил пуски управляемых авиабомб (КАБов) в сторону Запорожья, и затем разбился в 30 км от окраин областного центра. Вероятная точка падения самолета Вооруженных сил Российской Федерации — рядом с Васильевкой на временно оккупированных территориях.

Related video

Местность, в которой мог упасть истребитель Су-34, установили благодаря серии сообщений в Telegram-канале мелитопольского партизанского движения "Гнилая черешня", написал "Милитарный". Медиа обратило внимание на информацию, появившуюся утром 25 сентября, и это помогло установить ориентировочное место, в котором россияне потеряли самолет за десятки миллионов долларов.

Первое предупреждение партизан об угрозе пуска КАБов появилось в 4:03, свидетельствует сообщение в канале. Указывается, что вылетело несколько самолетов: точного количества нет. Уже в 4:09 они добрались в район Токмака-Молочанска, а в 4:12 состоялись пуски российских авиабомб. Отмечается, что под угрозой Степногорск (в 3 км от линии боев и в 43 км от Токмака), а также южные окраины Запорожья (в 70 от Токмака и в 30-40 км от Васильевки на ВОТ).

Сбитие Су-34 — информация о появлении самолетов РФ возле Токмака 25 сентября Фото: Скриншот

В 4:15 — сообщение о том, что один самолет ВС РФ свернул на Васильевку. Через мгновение — сообщение, что он "немного сломался" и "исчез где-то над Васильевкой". После этого партизаны сообщили, что пусков КАБов с других самолетов не было, а в 7 часов процитировали заявление Генштаба, о сбитии Су-34 в Запорожской области.

Сбитие Су-34 — информация об исчезновении самолета ВС РФ 25 сентября Фото: Скриншот

На основании публикаций "Гнилой черешни" на "Милитарном" написали, что Су-34 ВС РФ мог упасть в районе оккупированной Васильевки Запорожской области. Генштаб не подтверждал, что это так.

На карте аналитиков DeepState можно увидеть конфигурацию фронта в районе Васильевки и Запорожья. Если полагаться на сообщения партизан, то российские С-34 спокойно запустили КАБы с расстояния 70 км, но дальше что-то пошло не так и ВС РФ потеряла самолет, который упал на расстоянии 30 км от окрестностей Запорожья.

Сбитие Су-34 — какое расстояние от места падения до Запорожья Фото: DeepState

Сбитие Су-34 — детали

Днем 25 сентября, около 12 часов, через пять часов после заявления Генштаба ВСУ, в Telegram-канале Flightbomber авиатора РФ Ильи Туманова появилось печальное сообщение, в котором говорилось о потере российского самолета. Автор канала также написал, что экипаж погиб. Тем временем в канале Минобороны РФ опубликовали отчет о работе Су-34 на южном направлении. Российское командование отрапортовало, что истребители отбомбились по украинцам, не упомянуло ни о каких потерях авиации, но показали, как происходит пуск четырех КАБов с Су-34.

Сбитие Су-34 — российский авиатор подтвердил потерю самолета Фото: Скриншот

Сбитие Су-34 — Минобороны РФ проигнорировало потерю самолета 25 сентября Фото: Скриншот

Отметим, утром 25 сентября украинское командование сообщило о сбитии российского истребителя Су-34 в Запорожье. Впоследствии военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, как украинцы могли попасть по самолету ВС РФ. По его мнению, возможны два варианта: работал либо истребитель F-16, либо ЗРК Patriot.

Напоминаем, военный обозреватель Василий Пехньо прокомментировал инцидент с Су-34 и объяснил, что российские пилоты могут отказаться летать на Запорожье, но тогда ВС РФ изменят тактику.