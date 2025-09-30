Удар "Нептунами" по заводу "Електродеталь" у РФ: чому не підірвали арсенал ГРАУ у тому ж місті

Військово-морські сили Збройних сил України проігнорували 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Російської Федерації, розташованому поруч з містом Карачев у Брянській області. Для ракет "Нептун" обрали іншу ціль, завод "Електродеталь", — з'ясувалось, що це кращий об'єкт для атаки, ніж арсенал.

На удар по російському заводу ВМС використали чотири ракети "Нептун", тоді як рік тому арсенал, який зацікавив Україну, потрапив під атаку іншої зброї, розповіли аналітики порталу Defense Express. Обидва об'єкти розташовані в межах одного населеного пункту, то ж чому Сили оборони України в ніч на 29 вересня обрали одну ціль, але зігнорували іншу, пояснюється у статті.

На порталі зауважили, що на протилежному боці міста Карачев, на північних околицях, розташовано 67 арсенал ГРАУ, або 1046-й центр матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ. Тим часом завод "Електродеталь", який виготовляє компоненти для російської зброї та, наприклад, дронів "Химера", — на східній околиці. Орієнтовна відстань між цілями — приблизно 3 км. На думку аналітиків, арсенал уник удару, оскільки на ньому не зберігається велика кількість снарядів, що могло б зацікавити ЗСУ.

Удари по РФ - завод та склад ГРАУ у Карачевому Фото: Google Maps

ЗСУ знають про склади боєприпасів у цій точці, оскільки вже били по них восени 2024 року, зауважили на порталі. Для удару використали західну зброю — балістичні ракети ATACMS. Після влучення відбулось орієнтовно 12 вибухів та вторинних детонацій, але є ймовірність, що потужність цих вибухів була менша, ніж очікувалось. На думку аналітиків, обрання заводу "Електродеталь" замість 67-го арсеналу ГРАУ говорить про те, що склади розформовані і там не зберігають велику кількість зброї.

Крім того, аналітики пояснили, яким саме типом ракети ВМС України могли вдарити по російському заводу ВПК. На їхню думку, ідеться про звичайну ракету "Нептун" з дальністю приблизно 300 км, а не так званий "Довгий Нептун", який летить тричі далі (до 1 000 км). У статті пояснюється, що ймовірна причина застосування саме такого засобу ураження — близькість цілі, розташованої за 120 км від кордону України.

Зазначимо, Фокус писав про удар по військових об'єктах РФ у Карачевому Брянської області. Атака на 67 склад ГРАУ відбулась 9 жовтня 2024 року. Місцеві пабліки повідомили про гучні звуки у напрямку складів зброї, і Міноборони РФ повідомило, що начебто збило усі повітряні цілі. Згодом з'ясувалось, що на складі могли зберігати керовані авіабомби та снаряди, отримані з КНДР.

Тим часом 29 вересня 2025 року про нову атаку на ціль у Російській Федерації повідомили ВМС ЗСУ. Командування заявило, що вдарили по заводу "Електродеталь" у Карачевому, застосувавши чотири ракети "Нептун". Водночас російське Міноборони запевнило, що збило рівно три ракети.

Рік тому, у вересні 2024, Фокус писав про арсенали ГРАУ Міноборони РФ, розташовані в межах 100–700 км від українського кордону. З'ясувалось, що таких цілей сім: найближче — склади у Карачевому (120 км), найдалі — у Моздоці (780 км).

Нагадуємо, 29 вересня медіа повідомили про можливість надання Україні ракет Tomahawk (дальність до 2 400 км) та скасування заборони США на удари західною зброєю вглиб російської території.