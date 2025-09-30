Удар "Нептунами" по заводу "Электродеталь" в РФ: почему не взорвали арсенал ГРАУ в том же городе

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проигнорировали 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Российской Федерации, расположенном рядом с городом Карачев в Брянской области. Для ракет "Нептун" выбрали другую цель, завод "Электродеталь", — выяснилось, что это лучший объект для атаки, чем арсенал.

На удар по российскому заводу ВМС использовали четыре ракеты "Нептун", тогда как год назад арсенал, оказавшийся в поле зрения Украины, попал под атаку другого оружия, рассказали аналитики портала Defense Express. Оба объекта расположены в пределах одного населенного пункта, так почему Силы обороны Украины в ночь на 29 сентября выбрали одну цель, но проигнорировали другую, объясняется в статье.

На портале отметили, что на противоположной стороне города Карачев, на северных окраинах, расположен 67 арсенал ГРАУ, или 1046-й центр материально-технического обеспечения ВС РФ. Между тем завод "Электродеталь", который производит компоненты для российского оружия и, например, дронов "Химера", — на восточной окраине. Ориентировочное расстояние между целями — около 3 км. По мнению аналитиков, арсенал избежал удара, поскольку на нем не хранится большое количество снарядов, что могло бы заинтересовать ВСУ.

Удары по РФ — завод и склад ГРАУ в Карачево Фото: Google Maps

ВСУ знают о складах боеприпасов в данной точке, поскольку уже били по ним осенью 2024 года, отметили на портале. Для удара использовали западное оружие — баллистические ракеты ATACMS. После попадания произошло около 12 взрывов и вторичных детонаций, но есть вероятность, что мощность этих взрывов была меньше, чем ожидалось. По мнению аналитиков, выбор завода "Электродеталь" вместо 67-го арсенала ГРАУ говорит о том, что склады расформированы и там не хранят большое количество оружия.

Кроме того, аналитики объяснили, каким именно типом ракеты ВМС Украины могли ударить по российскому заводу ВПК. По их мнению, речь идет об обычной ракете "Нептун" с дальностью около 300 км, а не так называемый "Длинный Нептун", который летит в три раза дальше (до 1 000 км). В статье объясняется, что вероятная причина применения именно такого средства поражения — близость цели, расположенной в 120 км от границы Украины.

Удары по РФ — детали

Отметим, Фокус писал об ударе по военным объектам РФ в Карачево Брянской области. Атака на 67 склад ГРАУ состоялась 9 октября 2024 года. Местные паблики написали о громких звуках в направлении складов оружия, и Минобороны РФ сообщило, что якобы сбило все воздушные цели. Позже выяснилось, что на складе могли хранить управляемые авиабомбы, а также снаряды, полученные из КНДР.

Между тем 29 сентября 2025 года о новой атаке на цель в Российской Федерации сообщили ВМС ВСУ. Командование заявило, что ударили по заводу "Электродеталь" в Карачево, применив четыре ракеты "Нептун". При этом российское Минобороны заверило, что сбило ровно три ракеты.

Год назад, в сентябре 2024, Фокус писал об арсеналах ГРАУ Минобороны РФ, расположенных в пределах 100–700 км от украинской границы. Выяснилось, что таких целей семь: ближе всего — склады в Карачево (120 км), дальше всего — в Моздоке (780 км).

Напоминаем, 29 сентября медиа сообщили о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk (дальность до 2 400 км) и отмены запрета США на удары западным оружием вглубь российской территории.