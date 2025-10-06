Не вогневі групи: яка єдина зброя захистить енергетику від "Шахедів" РФ, — нардеп

Україні для захисту об'єктів енергетики від "Шахедів" зовсім не потрібно випрошувати у партнерів дорогі системи протиповітряної оборони, яких є обмежена кількість. Слід відшукати альтернативу мобільним вогневим групам, які не можуть дістати дрони-камікадзе на нових висотах, пояснив народний депутат Сергій Нагорняк.

Для ефективного збиття дронів-камікадзе "Шахед" слід придбати для усіх областей партію вертольотів, сказав політик в ефірі телеканалу "Київ-24". Вертольоти поділять між областями, військові адміністрації стежитимуть за їхнім збереженням від атак ЗС РФ. Це допоможе більше ефективно захищати енергетику, ніж стаціонарні комплекси ППО та мобільні групи, пролунало на відео.

Нагорняк заявив, що Україна станом на 2025 рік не збудувала третій рівні захисту енергетичних об'єктів. Може іти мова про другий рівень захисту — про саркофаги, якими слід вкрити потужні трансформатори — один або кілька. На думку нардепа, системою ППО для таких об'єктів має займатись безпосередньо Міністерство енергетики, а не сили ППО. Зокрема, у підпорядкування військових адміністрацій на місцях слід передати близько 100 гелікоптерів, які допоможуть впоратись з дронами-камікадзе "Шахед", сказав він.

"Нам потрібно сьогодні 100 гелікоптерів для того, аби ми могли захиститись від "Шахедів", і дати губернаторам, дати обласним військовим головам адміністрацій певну якусь кількість. І можна збивати спокійно "Шахеди", і вони не будуть долітати до об'єктів енергетики", — заявив нардеп.

Посадовець пояснив, що у 2025 році, і далі — у 2026, мобільні вогневі групи мало допомагатимуть проти оновлених дронів РФ. Він озвучив риторичне питання, чому на зустрічах партнерів України не торкаються питання вертольотів як засобів ППО. При цьому європейці не передають власні ЗРК, навіть якщо вони самі їх вироблять: як, наприклад, Норвегія не передає ЗРК NASAMS, хоч є Європі їх є п'ять-шість, а ця країна їх виготовляє, уточнив політик.

"Чому досі от і на цій нараді групи G7, і на інших попередніх нарадах, ми сьогодні не говоримо з партнерами про реальні дієві речі, не про ППО, яке нам не дають. Єдиний ефективний сьогодні засіб — це просити сьогодні в кожної тієї країни по одному, по два гелікоптери", — зауважив Нагорняк.

Удари "Шахедів" — деталі

Зазначимо, у звіті Повітряних сил можна відшукати дані про ефективність збиття дронів-камікадзе "Шахед". Наприклад, ефективність роботи ППО по дронах, які атакували в ніч на 6 жовтня, складає 69%, під час удару 5 жовтня — 72%. Під час одного з останніх ударів постраждало, зокрема, цивільне підприємство у Львові, яке зруйнували росіяни. У вересні наймасовіша атака РФ відбулась 6-7 числа: летіло 810 дронів, знешкодили 747 (ефективність 92%), повідомило командування. Тим часом українські військові повідомляють про все більш масове використання зенітних дронів.

Водночас у мережі можна відшукати інформацію про висоту польотів оновлених "Шахедів", які подекуди дістають до висоти 2-9 км. Водночас вертольоти Мі-8 та Мі-24 мають максимальні висоти до 4,5 км. Як написало медіа Business Insider, у деяких регіонах вони збивають близько 40% повітряних цілей: які це регіони, не вказується.

Нагадуємо, 6 жовтня французьке медіа Le Monde розповіло, чому РФ змінила тактику застосування "Шахедів" і масово атакує цивільні цілі.