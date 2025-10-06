Не огневые группы: какое единственное оружие защитит энергетику от "Шахедов" РФ, — нардеп

Украине для защиты объектов энергетики от "Шахедов" вовсе не нужно выпрашивать у партнеров дорогие системы противовоздушной обороны, которых есть ограниченное количество. Следует отыскать альтернативу мобильным огневым группам, которые не могут достать дроны-камикадзе на новых высотах, пояснил народный депутат Сергей Нагорняк.

Для эффективного сбивания дронов-камикадзе "Шахед" следует приобрести для всех областей партию вертолетов, сказал политик в эфире телеканала "Киев-24". Вертолеты поделят между областями, военные администрации будут следить за их сохранностью от атак ВС РФ. Это поможет более эффективно защищать энергетику, чем стационарные комплексы ПВО и мобильные группы, прозвучало на видео.

Нагорняк заявил, что Украина по состоянию на 2025 год не построила третий уровень защиты энергетических объектов. Может идти речь о втором уровне защиты — о саркофагах, которыми следует укрыть мощные трансформаторы — один или несколько [первый уровень — габбионы из камней и песка — ред.]. По мнению нардепа, системой ПВО для таких объектов должно заниматься непосредственно Министерство энергетики, а не силы ПВО. В частности, в подчинение военных администраций на местах следует передать около 100 вертолетов, которые помогут справиться с дронами-камикадзе "Шахед", сказал он.

"Нам нужно сегодня 100 вертолетов для того, чтобы мы могли защититься от "Шахедов", и дать губернаторам, дать областным военным главам администраций определенное какое-то количество. И можно сбивать спокойно "Шахеды", и они не будут долетать до объектов энергетики", — заявил нардеп.

Чиновник пояснил, что в 2025 году, и далее — в 2026, мобильные огневые группы мало будут помогать против обновленных дронов РФ. Он озвучил риторический вопрос, почему на встречах партнеров Украины не затрагиваются вопросы вертолетов как средств ПВО. При этом европейцы не передают собственные ЗРК, даже если они сами их произведут: как, например, Норвегия не передает ЗРК NASAMS, хотя в Европе их есть пять-шесть, а эта страна их производит, уточнил политик.

"Почему до сих пор вот и на этом совещании группы G7, и на других предыдущих совещаниях, мы сегодня не говорим с партнерами о реальных действенных вещах, не о ПВО, которое нам не дают. Единственное эффективное сегодня средство — это просить сегодня у каждой той страны по одному, по два вертолета", — отметил Нагорняк.

Удары "Шахедов" — детали

Отметим, в отчете Воздушных сил можно отыскать данные об эффективности сбития дронов-камикадзе "Шахед". Например, эффективность работы ПВО по дронам, которые атаковали в ночь на 6 октября, составляет 69%, во время удара 5 октября — 72%. Во время одного из последних ударов пострадало, в частности, гражданское предприятие во Львове, которое разрушили россияне. В сентябре самая массовая атака РФ состоялась 6-7 числа: летело 810 дронов, обезвредили 747 (эффективность 92%), сообщило командование. Между тем украинские военные сообщают о все более массовом использовании зенитных дронов.

В то же время в сети можно отыскать информацию о высоте полетов обновленных "Шахедов", которые иногда достают до высоты 2-9 км. В то же время вертолеты Ми-8 и Ми-24 имеют максимальные высоты до 4,5 км. Как написало медиа Business Insider, в некоторых регионах они сбивают около 40% воздушных целей: какие это регионы, не указывается.

Напоминаем, 6 октября французское медиа Le Monde рассказало, почему РФ изменила тактику применения "Шахедов" и массово атакует гражданские цели.