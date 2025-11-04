"Не з моєї волі": правозахисник Масі Найєм уперше розповів про своє звільнення із ЗСУ

40-річний адвокат і ветеран ЗСУ Масі Найєм заявив, що його військова служба закінчилася. Причиною стало його звільнення за наказом ексміністра оборони без пояснення причин і мотивів.

Сам правозахисник вважає, що його звільнили незаконно, про що написав у Facebook.

"Не з моєї волі, не тоді, коли я цього хотів, і не в такий спосіб, на який заслуговував. Я щиро шкодую, що не можу пояснити всього, як воно було насправді, і що справедливість, якої прагнув, залишилася десь між рядків", — зізнається він.

Ім'я міністра, який підписав указ про його звільнення, Масі не називає. За час війни в Україні міністрами оборони були Олексій Резніков (із 4 листопада 2021 року до 5 вересня 2023 року) і Рустем Умеров (із 6 вересня 2023 року до 17 липня 2025 року). Зараз цю посаду обіймає Денис Шмигаль.

Масі Найєм: служба у ЗСУ

За його словами, вперше на захист батьківщини він став у 2015 році, воював у Нью-Йорку та Авдіївці на Донбасі. Восени 2016 року він демобілізувався. У березні 2022 року адвокат знову пішов до ЗСУ.

"Не тому, що не було вибору, а тому, що інакше не міг — там були свої, тих, кого я не залишив тоді і не залишу ніколи", — продовжив він.

5 червня 2022 року Масі Найєм дістав важке поранення, внаслідок якого йому вирізали частину лобової частки мозку й око, а пізніше дали статус людини з інвалідністю. Незважаючи на пережите і право списатися він все одно повернувся на фронт.

"Є тиша, яку не витримуєш у місті, бо вона не справжня. Там, серед своїх, ти відчуваєш поруч людей, які дихають тим самим пилом, дивляться в ту саму темряву і тримають цю лінію, немов вона остання у світі. І коли тебе звідти виривають, усередині залишається щось недомовлене, ніби ти пішов посеред розмови. Я повернувся не для того, щоб довести щось інше. Просто хотів знову бути серед своїх — тих, хто не питає, чому ти повернувся, бо сам би вчинив так само", — пояснив він.

Масі Найєма звільнили зі служби в ЗСУ

Найєм дослужився до звання майора і виконував завдання служби до останніх днів.

"Виконання одного з цих завдань призвело до наказу колишнього міністра оборони звільнити мене зі служби: без пояснень, без можливості відстояти свою правоту. Усі, хто знає подробиці, розуміють, що це було несправедливо — від моїх підлеглих, моїх безпосередніх командирів до тих, хто підписував документи. І хоча я вже говорив, що на службі важко знайти справедливість, одного дня я розповім усі деталі цієї історії — спокійно, з іменами, фактами і доказами", — пообіцяв юрист.

Він зазначив, що зараз не робить це не через страх, а через те, що не має права підставляти людей, які зараз служать. Ветеран зізнається, що відчуває вдячність до побратимів і біль від того, що йому доводиться залишати службу:

"Щоб не було домислів щодо тих, з ким я служив, скажу ще раз, мало не як військовий: я з безмежною вдячністю та ніжністю ставлюсь до свого підрозділу, до командира, до кожного побратима та посестри, з ким мав честь служити. Я знаю, що, читаючи цей текст, вони — за мене. І це найбільше, що мене гріє".

Що робитиме Масі Найєм після звільнення

Найєм повідомив, що повертається до цивільного життя і продовжить якщо не службу, то служіння.

"Я залишуся таким, як є, впертим, прямим, часом різким, з усіма своїми недоліками і дивними звичками, які дратують інших, але рятують мене. Я не святий і не приклад для наслідування. Просто людина, яка перебувала на війні і не має терпіння до фальші, дурості та показної правильності", — наголосив він.

За його словами, він повертається до роботи в юридичній компанії Miller, де буде керуючим компанії та адвокатом. Найєм також продовжить свою правозахисну діяльність в організації "Принцип", яка займається захистом військових і ветеранів.

Він підкреслив, що його зв'язок із побратимами залишиться таким же міцним.

"Нитка між нами не обривається зі звільненням чи наказом — вона тримається на більш міцних цінностях, ніж підписи міністрів", — резюмував автор, подякувавши всім, хто був і залишається з ним у всіх випробуваннях.

Нагадаємо, Масі Найєм прирівняв уклоністів до "росіян".

"Я не кажу, що ухильники це добре. Ухильники — це погано, ухильники — це росіяни, фактично. Давайте прирівняємо [до росіян] і забудемо про них", — сказав він в одному з інтерв'ю.

Правозахисник також розкритикував політику держави в питанні мобілізації.