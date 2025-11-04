"Не по моей воле": правозащитник Маси Найем впервые рассказал о своем увольнении из ВСУ

40-летний адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем заявил, что его военная служба закончилась. Причиной стало его увольнение по приказу экс-министра обороны без объяснения причин и мотивов.

Сам правозащитник считает, что его уволили незаконно, о чем написал в Facebook.

"Не по моей воле, не тогда, когда я этого хотел, и не таким способом, которого заслуживал. Я искренне сожалею, что не могу объяснить всего, как оно было на самом деле, и что справедливость, к которой стремился, осталась где-то между строк", – признается он.

Имя министра, подписавшего указ о его увольнении, Маси не называет. За время войны в Украине министрами обороны были Алексей Резников (с 4 ноября 2021 года по 5 сентября 2023 года) и Рустем Умеров ( с 6 сентября 2023 года по 17 июля 2025 года). Сейчас этот пост занимает Денис Шмыгаль.

Маси Найем: служба в ВСУ

По его словам, впервые на защиту родины он стал в 2015 году, воевал в Нью-Йорке и Авдеевке на Донбассе. Осенью 2016 года он демобилизовался. В марте 2022 года адвокат снова пошел в ВСУ.

"Не потому, что не было выбора, а потому, что иначе не мог – там были свои, тех, кого я не оставил тогда и не оставлю никогда", – продолжил он.

5 июня 2022 года Маси Найем получил тяжелое ранение, в результате которого ему вырезали часть лобной доли мозга и глаз, а позже дали статус человека с инвалидностью. Несмотря на пережитое и право списаться он все равно вернулся на фронт.

"Есть тишина, которую не выдерживаешь в городе, потому что она не настоящая. Там, среди своих, ты чувствуешь рядом людей, дышащих той же пылью, смотрящих в ту же темноту и держащих эту линию, словно она последняя в мире. И когда тебя оттуда вырывают, внутри остается что-то недоговоренное, будто ты пошел посреди разговора. Я вернулся не для того, чтобы доказать что-нибудь другое. Просто хотел снова быть среди своих – тех, кто не спрашивает, почему ты вернулся, потому что сам бы поступил так же", – объяснил он.

Маси Найема уволили со службы в ВСУ

Найем дослужился до звания майора и выполнял задания службы до последних дней.

"Выполнение одной из этих задач привело к приказу бывшего министра обороны уволить меня со службы: без объяснений, без возможности отстоять свою правоту. Все, кто знает подробности, понимают, что это было несправедливо – от моих подчиненных, моих непосредственных командиров до подписывавших документы. И хотя я уже говорил, что на службе трудно найти справедливость, однажды я расскажу все детали этой истории – спокойно, с именами, фактами и доказательствами", – пообещал юрист.

Он отметил, что сейчас не делает это не из-за страха, а из-за того, что не имеет права подставлять людей, которые сейчас служат. Ветеран признается, что чувствует благодарность к побратимам и боль от того, что ему приходится покидать службу:

"Чтобы не было домыслов относительно тех, с кем я служил, скажу еще раз, чуть ли не как военный: я с безграничной благодарностью и нежностью отношусь к своему подразделению, к командиру, к каждому побратиму и посестре, с кем имел честь служить. Я знаю, что, читая этот текст, они – за меня. И это больше всего, что меня греет".

Что будет делать Маси Найем после увольнения

Найем сообщил, что возвращается к гражданской жизни и продолжит если не службу, то служение.

"Я останусь таким, как есть упрямым, прямым, порой резким, со всеми своими недостатками и странными привычками, которые раздражают других, но спасают меня. Я не святой и не пример для подражания. Просто человек, находившийся на войне и не имеющий терпения к фальши, глупости и показной правильности", – подчеркнул он.

По его словам, он возвращается к работе в юридической компании Miller, где будет управляющим компании и адвокатом. Найем также продолжит свою правозащитную деятельность в организации "Принцип", которая занимается защитой военных и ветеранов.

Он подчеркнул, что его связь с побратимами останется такой же крепкой.

"Нить между нами не обрывается с увольнением или приказом — она ​​держится на более крепких ценностях, чем подписи министров", – резюмировал автор, поблагодарив всех, кто был и остается с ним во всех испытаниях.

Напомним, Маси Найем приравнял уклонистов к "русским".

"Я не говорю, что уклонисты это хорошо. Уклонисты — это плохо, уклонисты — это русские, фактически. Давайте приравняем [к русским] и забудем о них", — сказал он в одном из интервью.

Правозащитник также раскритиковал политику государства в вопросе мобилизации.