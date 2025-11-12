Терабайт секретів Су-57 та ПАК-ДА: як це вдарить по авіації РФ, — InformNapalm

Українські кіберфахівці провели багаторівневу спецоперацію та отримали доступ до майже терабайта даних компанії ОКМБ ("Опытно-конструкторское бюро моторостроения") Російської Федерації. Компанія працює на Військово-космічні сили РФ і дотична до виготовлення винищувача Су-57 та ПАК-ДА (комплекс "Посланець"). Через витік секретних даних Міноборони РФ може скасувати укладені контракти.

Кіберфахівці дістали 961 ГБ даних, ідеться у дописі в соцмережі X (Twitter) Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Спецоперація OKBMLeaks — це результат роботи спільноти та фахівців аналітичного центру Finex. Архів містить PDF-файли з деталями угод ОКМБ з ПАО "Туполев" та Міноборони РФ. Ледь не кожен документ — з грифом державної таємниці, і це говорить про стратегічну важливість даних, отриманих кіберрозвідниками.

У дописі InformNapalm вказано, що 961 ГБ — це 140 тис. файлів у 8 тис. "папках". Кожен зі 140 тисяч файл вивчатиметься, і поступово усі матеріали OKBMLeaks надійдуть у мережу.

Відео дня

Су-57 і ПАК-ДА - коментар InformNapalm щодо витоку 1 ТБ OKBMLeaks Фото: Скриншот

У наступному дописі розслідувачів ідеться про заходи, які може застосувати Міноборони РФ через витік секретів про Су-57 та ПАК-ДА. З'ясувалось, що російська влада може розірвати контракти, провести внутрішній аудит і відкрити кримінальне провадження. Саме тому є окремий етап операції, яку проводять українські фахівці, — це оприлюднення файлів та розкриття доказів.

Су-57 і ПАК-ДА - яка можлива реакція Міноборони РФ на OKBMLeaks

Су-57 і ПАК-ДА — деталі витоку InformNapalm

Зазначимо, Фокус писав про секретний витік даних, який стосується авіації РФ. Згідно з даними спільноти InformNapalm, для виробництва Су-57 та ПАК-ДА потрібні особливе устаткування, яке виробляється на Заході, але недоступне через санкції. ВПК Росії потребує приладів Hartford HCMC-1100AG та Johnford SL-50 (Тайвань), а також Grindex BSD-700U CNC (Сербія), і відповідні замовлення формуються на рівні російського Міноборони. Серед іншого, є документи з графіками виробництва та поставок: через проблеми з верстатами строки виготовлення сучасних літаків РФ зривались, свідчать матеріали розслідувачів. Ще один напрямок — документація про випробування гідравлічних приводів для ПАК-ДА та редуктори-шарніри РШ-65 для Су-57.

Тим часом аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) розповіли про ще один метод, яким Захід може вплинути на виробництво літаків Су-34, Су-57 та інших. З'ясувалось, що конструкторське бюро "Сухой" та "Об'єднана авіабудівна компанія" серйозно залежать від західних компонентів, які купуються через мережу підставних фірм. На думку аналітиків, якщо перервати ці ланцюжки, то можна вплинути на кількість бортів російської авіації.

Нагадуємо, 11 листопада у мережі опублікували унікальні кадри винищувача Су-57, який росіяни готують до виставки зброї: аналітики помітили, якими ракетами може стріляти російський літак.