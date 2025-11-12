Терабайт секретов Су-57 и ПАК-ДА: как это ударит по авиации РФ, — InformNapalm

Украинские киберспециалисты провели многоуровневую спецоперацию и получили доступ к почти терабайту данных компании ОКМБ ("Опытно-конструкторское бюро моторостроения") Российской Федерации. Компания работает на Военно-космические силы РФ и имеет отношение к изготовлению истребителя Су-57 и ПАК-ДА (комплекс "Посланник"). Из-за утечки секретных данных Минобороны РФ может отменить заключенные контракты.

Киберспециалисты получили 961 ГБ данных, говорится в сообщении в соцсети X (Twitter) Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Спецоперация OKBMLeaks — это результат работы сообщества и специалистов аналитического центра Finex. Архив содержит PDF-файлы с деталями соглашений ОКМБ с ПАО "Туполев" и Минобороны РФ. Едва ли не каждый документ — с грифом государственной тайны, и это говорит о стратегической важности данных, полученных киберразведчиками.

В заметке InformNapalm указано, что 961 ГБ — это 140 тыс. файлов в 8 тыс. "папок". Каждый из 140 тысяч файлов будет изучаться, и постепенно все материалы OKBMLeaks поступят в сеть.

Су-57 и ПАК-ДА — комментарий InformNapalm относительно утечки 1 ТБ OKBMLeaks Фото: Скриншот

В следующем посте расследователей говорится о мерах, которые может применить Минобороны РФ из-за утечки секретов о Су-57 и ПАК-ДА. Выяснилось, что российские власти могут разорвать контракты, провести внутренний аудит и открыть уголовное производство. Именно поэтому предусмотрели отдельный этап операции, которую проводят украинские специалисты, — это обнародование файлов и раскрытие доказательств.

Су-57 и ПАК-ДА — какова возможная реакция Минобороны РФ на OKBMLeaks

Су-57 и ПАК-ДА — детали утечки InformNapalm

Отметим, Фокус писал о секретной утечке данных, которая касается авиации РФ. Согласно данным сообщества InformNapalm, для производства Су-57 и ПАК-ДА требуется особое оборудование, которое производится на Западе, но недоступно из-за санкций. ВПК России нуждается в приборах Hartford HCMC-1100AG и Johnford SL-50 (Тайвань), а также Grindex BSD-700U CNC (Сербия), и соответствующие заказы формируются на уровне российского Минобороны. Среди прочего, есть документы с графиками производства и поставок: из-за проблем со станками сроки изготовления современных самолетов РФ срывались, свидетельствуют материалы расследователей. Еще одно направление — документация об испытаниях гидравлических приводов для ПАК-ДА и редукторы-шарниры РШ-65 для Су-57.

Между тем аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) рассказали о еще одном методе, которым Запад может повлиять на производство самолетов Су-34, Су-57 и других. Выяснилось, что конструкторское бюро "Сухой" и "Объединенная авиастроительная компания" серьезно зависят от западных компонентов, которые покупаются через сеть подставных фирм. По мнению аналитиков, если прервать эти цепочки, то можно повлиять на количество бортов российской авиации.

Напоминаем, 11 ноября в сети опубликовали уникальные кадры истребителя Су-57, который россияне готовят к выставке оружия: аналитики заметили, какими ракетами может стрелять российский самолет.