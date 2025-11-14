У Києві під час атаки РФ пошкоджено Інститут отоларингології: є поранені, — МОЗ (фото)

Інституті отоларингології ім. професора О. С. Коломійченка НАМН України у Києві постраждав від російської атаки в ніч на 14 листопада. Близько 90 пацієнтів, які проходили лікування в пошкоджених будівлях, були переведені в уцілілі корпуси.

Про наслідки удару по Інституту отоларингології у Києві пресслужба Міністерства здоров'я України розповіла на сторінці у Facebook. За інформацією відомства, дві людини дістали поверхневі ушкодження.

Пошкодження Інституту отоларингології після обстрілу Києва Фото: МОЗ

У двох корпусах вибиті двері та майже всі вікна. Наразі в закладі демонтують пошкоджені шибки та скло.

"Через терористичні дії російської армії знову пошкоджені заклади охорони здоров’я — місця, де українські медики рятують життя, допоки ворог хоче ці життя відібрати", — зазначили в МОЗ.

В Інституті отоларингології вибиті двері та майже всі вікна двох корпусів Фото: МОЗ

Крім Інституту отоларингології, у Києві вночі 14 листопада постраждав від удару російського безпілотника Консультативно-діагностичний центр Подільського району. Ворожий дрон пошкодив чотириповерхову будівлю закладу, повністю зруйнувавши дах і верхній поверх. Роботи з ліквідації наслідків тривають на момент публікації матеріалу.

Росіяни під час масованої атаки на Київ 14 листопада пошкодили медзаклади Фото: МОЗ

Атака на Київ 14 листопада: що відомо

Під час нічної атаки РФ на Київ 14 листопада росіяни, крім "Шахедів", застосували ракети типу "Калібр", "Кинджал" та "Іскандер". Пошкодження були зафіксовані у більшості районів столиці.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворог випустив по столиці 9 ракет "Іскандер-М" і 6 "Калібрів"

Внаслідок масованого удару по Києву загинули щонайменше 5 людей і постраждали 34, пошуково-рятувальні операції на момент публікації новини тривають.