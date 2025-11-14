Балістика була націлена на Київ: Ігнат розповів, скільки ракет випустив ворог по столиці

Збройні сили Російської Федерації здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, застосувавши сотні ударних безпілотників, а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

При цьому сили протиповітряної оборони України відпрацювали ефективно, знищивши більшість цілей. Про результати роботи ППО розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі каналу "Ми Україна".

"Балістика дійсно була по Києву потужно застосована. Це 9 ракет "Іскандер-М" або KN-23, і 6 із 9 ракет було перехоплено протиповітряною обороною. Зокрема, це системи "Петріоти", які, як зазначив президент України, дійсно відпрацювали сьогодні ефективно. Також збито дві аеробалістичні ракети "Кинджал" — це теж балістика", — зазначив Ігнат.

Окремо він відзначив збиття всіх шести крилатих ракет типу "Калібр" або "Іскандер-К", випущених по Україні.

При цьому він наголосив, що інформація про ракету "Циркон", яка на ранок атакувала Сумщину, буде ще уточнюватися. Він не уточнив, чи є можливість, що ця ракета була знищена силами ППО.

Також Ігнат повідомив, що станом на 9:00 із 440 дронів було збито 405.

Атака на Київ: що відомо

Нагадаємо, що російські окупанти здійснили масований обстріл Києва в ніч на 14 листопада. Ворог, за даними Повітряних сил ЗСУ, застосував для атаки 430 дронів різних типів та 18 ракет, серед них — балістичні "Іскандери" та аеробалістичні "Кинджали".

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл, наголосивши, що це була спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. У своєму зверненні глава держави акцентував увагу на тому, що поки росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі, Україна відповідає на ці удари далекобійною силою. Також Зеленський підтвердив застосування ракети "Циркон".

Згодом Зеленський опублікував інформацію про те, що мається на увазі під "далекобійною силою" — Сили оборони України вночі завдали удару по території РФ, застосувавши "Довгий Нептун", який летить а відстань до 1 000 км і має бойову частину вагою 260 кг.

Хоча президент не конкретизував, куди саме було спрямовано удар "Довгими Нептунами", припускають, що Сили оборони вдарили по Новоросійську. Там повідомлялося про знищення зенітно-ракетного комплексу, а також про приліт по місцевому нафтовому терміналу.