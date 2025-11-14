Баллистика была нацелена на Киев: Игнат рассказал, сколько ракет выпустил враг по столице

Российские оккупанты осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, применив сотни ударных беспилотников, а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

При этом силы противовоздушной обороны Украины отработали эффективно эффективно, уничтожив большинство целей. О результатах работы ПВО рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире канала"Мы Украина".

"Баллистика действительно была по Киеву мощно применена. Это 9 ракет "Искандер-М" или KN-23, и 6 из 9 ракет были перехвачены противовоздушной обороной. В частности, это системы "Петриоты", которые, как отметил президент Украины, действительно отработали сегодня эффективно. Также сбиты две аэробаллистические ракеты "Кинжал" — это тоже баллистика", — отметил Игнат.

Отдельно он отметил сбитие всех шести крылатых ракет типа "Калибр" или "Искандер-К", выпущенных по Украине.

При этом он подчеркнул, что информация о ракете "Циркон", которая на утро атаковала Сумскую область, будет еще уточняться. Он не уточнил, есть ли возможность, что эта ракета была уничтожена силами ПВО.

Также Игнат сообщил, что по состоянию на 9:00 из 440 дронов было сбито 405.

Атака на Киев: что известно

Напомним, что российские оккупанты совершили массированный обстрел Киева в ночь на 14 ноября. Враг, по данным Воздушных сил ВСУ, применил для атаки 430 дронов различных типов и 18 ракет, среди них — баллистические "Искандеры" и аэробаллистические "Кинжалы".

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел, подчеркнув, что это была специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. В своем обращении глава государства акцентировал внимание на том, что пока россияне бьют по гражданской инфраструктуре, Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой. Также Зеленский подтвердил применение ракеты "Циркон".

Впоследствии Зеленский опубликовал информацию о том, что имеется в виду под "дальнобойной силой" — Силы обороны Украины ночью нанесли удар по территории РФ, применив "Длинный Нептун", который летит а расстояние до 1 000 км и имеет боевую часть весом 260 кг.

Хотя президент не конкретизировал, куда именно был направлен удар "Длинными Нептунами", предполагают, что Силы обороны ударили по Новороссийску. Там сообщалось об уничтожении зенитно-ракетного комплекса, а также о прилете по местному нефтяному терминалу.