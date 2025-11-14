Поддержите нас UA
В Киеве во время атаки РФ поврежден Институт отоларингологии: есть раненые, — Минздрав (фото)

Институте отоларингологии в Киеве
Под атакой РФ пострадал Институт отоларингологии им. профессора А. С. Коломийченко НАМН Украины | Фото: МОЗ

Институте отоларингологии им. профессора А. С. Коломийченко НАМН Украины в Киеве пострадал от российской атаки в ночь на 14 ноября. Около 90 пациентов, которые проходили лечение в поврежденных зданиях, были переведены в уцелевшие корпуса.

О последствиях удара по Институту отоларингологии в Киеве пресс-служба Министерства здоровья Украины рассказала на странице в Facebook. По информации ведомства, два человека получили поверхностные повреждения.

Институт отоларингологии в Киеве после обстрела
Повреждения Института отоларингологии после обстрела Киева
Фото: МОЗ

В двух корпусах выбиты двери и почти все окна. Сейчас в заведении демонтируют поврежденные стекла и стекла.

"Из-за террористических действий российской армии снова повреждены учреждения здравоохранения — места, где украинские медики спасают жизни, пока враг хочет эти жизни отобрать", — отметили в Минздраве.

Институт отоларингологии в Киеве пострадал от обстрела
В Институте отоларингологии выбиты двери и почти все окна двух корпусов
Фото: МОЗ

Кроме Института отоларингологии, в Киеве ночью 14 ноября пострадал от удара российского беспилотника Консультативно-диагностический центр Подольского района. Вражеский дрон повредил четырехэтажное здание заведения, полностью разрушив крышу и верхний этаж. Работы по ликвидации последствий продолжаются на момент публикации материала.

От атаки на Киев пострадали медучреждения
Россияне во время массированной атаки на Киев 14 ноября повредили медучреждения
Фото: МОЗ

Атака на Киев 14 ноября: что известно

Во время ночной атаки РФ на Киев 14 ноября россияне, кроме "Шахедов", применили ракеты типа "Калибр", "Кинжал" и "Искандер". Повреждения были зафиксированы в большинстве районов столицы.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что враг выпустил по столице 9 ракет "Искандер-М" и 6 "Калибров"

В результате массированного удара по Киеву погибли по меньшей мере 5 человек и пострадали 34, поисково-спасательные операции на момент публикации новости продолжаются.