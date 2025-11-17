Окупанти зайшли в село на Запоріжжі: Стерненко показав кадри з Рівнопілля (фото)

Окупанти розгорнули російські триколори в селі Рівнопілля Запорізької області. В мережі з'явилися геолоковані кадри.

Про наступ РФ у Запорізькій області повідомив у своєму Telegram-каналі волонтер Сергій Стерненко 17 листопада. Він опублікував фото окупантів з російськими прапорами в селі Рівнопілля Гуляйпільської міської громади Пологівського району Запорізької області.

"Рівнопілля на Запоріжжі, неподалік Гуляйполя. Геолоковані кадри присутності російських окупантів у населеному пункті", — написав Стерненко.

Окупанти з російським прапором у Рівнопіллі Запорізької області Фото: Telegram / Стерненко

Генеральний штаб Збройних сил України станом на 8:00 17 листопада повідомляв, що за минулу добу на Гуляйпільському напрямку росіяни атакували українські позиції 14 разів, зокрема біля населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та в напрямку Затишшя.

Відео дня

Стерненко опублікував світлини ЗС РФ у Рівнопіллі Запорізької області Фото: Telegram / Стерненко

Наступ РФ у Запорізькій області: що відомо

Видання The Telegraph 17 листопада писало про атаки ЗС РФ на Гуляйполе. За словами журналістів, окупанти просуваються на північ від населеного пункту, проте наразі значної переваги не мають. На думку авторів статті, таким чином ЗС РФ намагаються відвести сили ЗСУ від Покровська.

Гуляйпільський напрямок станом на 15 листопада за даними DeepState Фото: скриншот

Ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії України у відставці Олексій Гетьман 17 листопада заявив, що РФ не зможе домогтися успіху на Запорізькому напрямку, оскільки українські сили завчасно побудували на цій ділянці фронту кілька ліній оборони.

Нагадаємо, пресслужба Угруповання об'єднаних сил 16 листопада розповідала, що ЗС РФ в Куп'янську "підсвічують" себе для дронів ЗСУ, розгортаючи російські прапори для імітації контролю над містом.