Оккупанты зашли в село в Запорожской области: Стерненко показал кадры из Ровнополья (фото)

Оккупанты развернули российские триколоры в селе Ровнополье Запорожской области. В сети появились геолоцированные кадры.

О наступлении РФ в Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале волонтер Сергей Стерненко 17 ноября. Он опубликовал фото оккупантов с российскими флагами в селе Ровнополье Гуляйпольской городской громады Пологовского района Запорожской области.

"Ровнополье в Запорожье, недалеко от Гуляйполя. Геолоцированные кадры присутствия российских оккупантов в населенном пункте", — написал Стерненко.

Оккупанты с российским флагом в Ровнополье Запорожской области Фото: Telegram / Стерненко

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 17 ноября сообщал, что за минувшие сутки на Гуляйпольском направлении россияне атаковали украинские позиции 14 раз, в частности возле населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишья.

Стерненко опубликовал фотографии ВС РФ в Ровнополье Запорожской области Фото: Telegram / Стерненко

Наступление РФ в Запорожской области: что известно

Издание The Telegraph 17 ноября писало об атаках ВС РФ на Гуляйполе. По словам журналистов, оккупанты продвигаются на север от населенного пункта, однако пока значительного преимущества не имеют. По мнению авторов статьи, таким образом ВС РФ пытаются отвести силы ВСУ от Покровска.

Гуляйпольское направление по состоянию на 15 ноября по данным DeepState Фото: скриншот

Ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии Украины в отставке Алексей Гетьман 17 ноября заявил, что РФ не сможет добиться успеха на Запорожском направлении, поскольку украинские силы заблаговременно построили на этом участке фронта несколько линий обороны.

Напомним, пресс-служба Группировки объединенных сил 16 ноября рассказывала, что ВС РФ в Купянске "подсвечивают" себя для дронов ВСУ, разворачивая российские флаги для имитации контроля над городом.