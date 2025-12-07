Понад 1600 ударних дронів і не тільки: Зеленський назвав масштаби російських атак за тиждень

За останній тиждень ЗС РФ скинули на територію України тисячі боєприпасів і десятки ракет, завдавши масштабних руйнувань як енергетичним об'єктам, так і підприємствам, а також житловому фонду.

Екстрені служби практично щодня працюють на ліквідації наслідків прильотів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, за минулий тиждень російська армія випустила понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб і близько 70 ракет різних типів.

"Основні цілі цих ударів — інфраструктура, що підтримує звичайне життя. Був удар і сьогодні: понад 240 дронів і п'ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Слов'янську та Чернігівській області", — йдеться в публікації.

Глава держави додав, що триває робота з партнерами щодо протистояння масштабним атакам ворога:

Відео дня

"Пріоритет очевидний — більше систем і ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше".

Нагадаємо, у ніч на суботу, 6 грудня, Росія здійснила чергову масштабну атаку на українські регіони, застосувавши ударні дрони, балістичні ракети та ракети типу "Кинджал". Під удар потрапили Київська, Дніпропетровська, Хмельницька, Львівська, Запорізька та Чернігівська області.

Через це в Україні було знову запроваджено екстрені відключення електроенергії, які, після настільки масованого обстрілу, можуть тривати до кількох тижнів.

У Дніпрі після атаки російських окупантів масштабні пожежі спалахнули на складах бинтів, шин і шоколаду. Також було знищено центральний склад мережі аптек "Мед-Сервіс".