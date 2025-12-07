Более 1600 ударных дронов и не только: Зеленский назвал масштабы российских атак за неделю

За последнюю неделю ВС РФ обрушили на территорию Украины тысячи боеприпасов и десятки ракет, нанеся масштабные разрушения как энергетическим объектам, так и предприятиям, а также жилому фонду.

Экстренные службы практически каждый день работают на ликвидации последствий прилетов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, за прошедшую неделю российская армия выпустила более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и около 70 ракет разных типов.

"Основные цели этих ударов – инфраструктура, поддерживающая обычную жизнь. Был удар и сегодня: более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. К сожалению, есть погибшие в Славянске и Черниговской области", – говорится в публикации.

Глава государства добавил, что продолжается работа с партнерами по противостоянию масштабным атакам врага:

"Приоритет очевиден – больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее".

Напомним, в ночь на субботу, 6 декабря, Россия осуществила очередную масштабную атаку на украинские регионы, применив ударные дроны, баллистические ракеты и ракеты типа "Кинжал". Под удар попали Киевская, Днепропетровская, Хмельницкая, Львовская, Запорожская и Черниговская области.

Из-за этого в Украине были снова введены экстренные отключения электроэнергии, которые, после настолько массированного обстрела могут продлиться до нескольких недель.

В Днепре после атаки российских оккупантов масштабные пожары вспыхнули на складах бинтов, шин и шоколада. Также был уничтожен центральный склад сети аптек "Мед-Сервис".